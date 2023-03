Oltre l’elettrico, non c’è solo l’idrogeno. Rifiuti, scarti alimentari e agricoli, oli vegetali e residui della paglia possono tutti concorrere a ridurre le emissioni di Co2 dovute alla mobilità. In futuro non avremo mai più un solo prodotto globale, come benzina e gasolio, in grado di far girare tutti i mezzi del mondo.

