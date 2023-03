Associazione Diversamente OdV. Il Ctm, per la giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo del 2 Aprile, fara' partire un mese di sensibilizzazione promosso dall'Ass.

Associazione Diversamente OdV

Associazione Diversamente OdV. Il Ctm, per la giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo del 2 Aprile, fara’ partire un mese di sensibilizzazione promosso dall’Ass.

“Per la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo non poteva mancare un’iniziativa importante” – esordisce così Pierangelo Cappai, Presidente dell’Ass.

Diversamente OdV, da sempre impegnata nella cura degli interessi delle persone con disturbi dello spettro autistico – che proseguendo riferisce.

“Come Associazione abbiamo avviato una collaborazione con il CTM per giungere ad un’iniziativa di sensibilizzazione che durerà un mese.

Si tratta di un progetto nato dall’idea di coinvolgere un’azienda che, svolgendo il proprio servizio, interessasse da vicino un’ampia comunità di persone.

advertisement

Da qui la richiesta di collaborazione al CTM, che l’ha accolta con immediato interesse.

Sono veramente soddisfatto perché si tratta di un’attività che non si limiterà alla sola giornata del 2 aprile, ma che proseguirà per un mese intero.

Puntando dritto all’obiettivo che la giornata celebrativa ha: sensibilizzare”.

È partito così il progetto per il 2 aprile, che in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo.

Grazie alla nota sensibilità del CTM su temi che riguardano le persone più fragili, avrà inizio un mese importante e carico di significato.

Inizierà, infatti, una trenta giorni dove il tema della campagna sarà quella di avvicinare, sensibilizzare, la popolazione, nello specifico gli utenti del servizio di trasporto pubblico.

Quello delle persone con sindrome dello spettro autistico e della loro capacità di essere inseriti nella vita sociale e lavorativa, con l’idea di veicolare il messaggio.

Con delle immagini appese, cosiddette “dondolini”, alle maniglie di sicurezza dei mezzi di linea, che mostreranno la mano di una persona che impugna svariati attrezzi di lavoro.

Come la chiave inglese o una matita, e sulla quale campeggerà in alto la scritta con l’hashtag “#Autismday2023” e più in basso il motto della campagna.

“Deu potzu IMPARAI, Deu potzu TRABALLAI”.

Un motto che promuove un concetto per molte persone scontato, ma che per altre non lo è affatto, ovvero, quello della di vita indipendente.

Che passa dalla capacità di tutti, comprese anche le persone con disturbi dello spettro autistico che necessitano di maggiore supporto.

Di acquisire le capacità per condurre una vita autonoma che favorisce l’inclusione sociale e che allontana il concetto di istituzionalizzazione e aggregazione del passato.

Anche la Vicepresidente dell’Ass. Diversamente OdV, Marcellina Spiga, madre di un ragazzo, Danilo, anch’egli con disturbi dello spettro autistico.

“Che avvicinerà i cagliaritani a una realtà che riguarda delle persone che fanno e devono fare parte della società”.

Pierangelo Cappai, in conclusione, ricorda che: “l’appoggio e l’impegno del Ctm a iniziative come questa è notevole, importante e necessario per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Come Associazione Diversamente OdV, gli siamo eternamente grati per la vicinanza a questi temi e auspichiamo che possa essere d’esempio per altre importanti aziende.

Coglieremo, infatti, ogni occasione utile per trasmettere il messaggio di inclusione sociale attraverso ogni mezzo e aiuto che ci verrà offerto”.