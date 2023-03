Assessore Lai alla “Conf professioni, piano di ripresa per i liberi professionisti”

Così l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai è intervenuta al convegno annuale “Conf professioni Sardegna piano di ripresa per i liberi professionisti”, tenutosi questo pomeriggio al Thotel di Cagliari

“L’Italia ha il maggior numero di professionisti in Europa (1,4 milioni) nonostante l’inflessione negativa dovuta alla pandemia. Il Settore della libera professione è fondamentale per la nostra economia, non solo in termini di PIL, ma anche per le opportunità di lavoro che offre ai giovani, che scelgono l’autoimprenditorialità e la libera professione per necessità o per scelta di vita, anche se da noi in Sardegna in misura minore rispetto al resto del Paese (21,1% in Italia, il 14,3 in Sardegna). Fondamentale la sinergia e la concertazione tra tutte le Istituzioni per potenziare percorsi condivisi di orientamento professionale che incentivino la scelta del lavoro autonomo. Allo stesso tempo è necessario valorizzare e continuare a sostenere le storiche libere professioni che hanno subito una forte contrazione del reddito a causa della pandemia. L’assessorato del Lavoro è corso ai ripari con “l’Avviso pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito a favore di ditte e soggetti lavoratori autonomi” e ha recentemente aumentato la dotazione finanziaria da 8 a 12 milioni per scorrere la graduatoria”.

“Come donna e assessore del lavoro – ha aggiunto Lai – esprimo grande soddisfazione per i dati relativi alle giovani professioniste sarde, per una volta in notevole vantaggio rispetto ai colleghi maschi (il 61,8% sono giovani donne, il 38,2 % gli uomini). Un altro tema importante da sottolineare che riguarda tutte le lavoratrici, ma ancora più sentito per le libere professioniste è quello della conciliazione del lavoro.