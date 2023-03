Ass.Culturale Teatro Trastevere presenta Emilio Celata é Anna Karenina

Esclusivamente 1 e 2 aprile 2023 Emilio Celata é Anna Karenina-Un Viaggio in un Magone di prima classe- di Emilio e Elisa Celata e Sandro Nardi, regia Sandro Nardi

E’ possibile condensare le 1600 pagine del romanzone “ANNA KARENINA” in un’ora di teatro divertente, coinvolgente e con una sorpresa finale che non ti aspetti?

Loro ci sono riusciti.

Emilio Celata, incastrato in un quadrato di luci, dipinge il surrealismo ritmico dei tanti personaggi che girano intorno alla protagonista, Anna Karenina; donna fuori di sé, caparbiamente presente a se stessa. La regia visionaria di Sandro Nardi crea atmosfere che tendono a mutare velocemente, i pochissimi oggetti in scena stupiscono lo spettatore quando si trasformano in figure che accompagnano l’attore quasi a non volerlo lasciare solo dentro la scena; Anna appare ritmicamente naif e tremendamente vera, Anna è totalizzante. Il racconto è un insieme di impressioni che, in un saliscendi di vortici intrecciati di surrealismo e verismo, incarnano lo stile di scrittura di Emilio e Elisa Celata e Sandro Nardi. La narrazione non è certo lineare ma lo spettatore riuscirà comunque a uscirne indenne, meravigliato e arricchito.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee a ROMA

Feriali ore 21, festivi ore 17:30 CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

biglietto intero 13, ridotto 10 (prevista tessera associativa)

Contatti: info@teatrotrastevere.it

