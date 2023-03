Approvati i Bilanci e Formazione nei comuni sardi

L’Assemblea dei Comuni dell’ASEL Sardegna ha approvato all’unanimità i Bilanci consuntivo 2022 e preventivo 2023. Insieme alle linee programmatiche dell’attività di assistenza tecnico giuridica e di formazione degli amministratori e del personale degli enti locali sardi.

Presenti tra gli altri il Vice Sindaco di Cagliari Giorgio Angius e la Presidente del Consiglio comunale di Quartu Sant’Elena Rita Murgioni, il Presidente dell’ASEL Sardegna Rodolfo Cancedda ha illustrato i due documenti contabili, l’attività svolta lo scorso anno e il programma delle attività che l’Associazione svolgerà nel corso del 2023.

Da parte del delegato ASEL alle politiche europee, Roberto Marino Marceddu, ex Sindaco di Gairo, è stata fatta anche la sintesi del Progetto ResiliEurope, del quale l’ASEL era capofila e che si concluderà il prossimo 31 marzo a Palermo. Il Vice Presidente dell’ASEL Antonello Atzeni, Sindaco di Nurri ha, infine, sintetizzato i vari interventi e le iniziative in sede di Conferenza Regione- Enti Locali alla quale ha partecipato come Delegato dell’ASEL.

Nel dibattito sono intervenuti al il Sindaco di San Nicolò Gerrei Stefano Soro; Alberto Pilloni ex Sindaco di Samatzai; il Sindaco di Samatzai Enrico Cocco; e il Vice Sindaco di Cagliari Giorgio Angius. Si sono espressi sui problemi del personale comunale. Nonchè sulla crisi che colpisce i piccoli comuni, che rischiano di perdere i fondi del PNRR.

Al riguardo il Presidente Cancedda ha chiesto e ottenuto dall’Assemblea il mandato di un intervento deciso nei confronti della Regione, Giunta e Consiglio. Intervento volto a finanziare il progetto presentato dall’Associazione di assistenza tecnica e giuridica diretta ai piccoli Comuni.

