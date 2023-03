Aou Sassari – Sabato la festa della Santissima Annunziata

L’arcivescovo di Sassari, Gian Franco Saba, celebrerà alle 10,30 la messa nella cappella al settimo piano dell’ospedale civile.

Sarà celebrata domani, sabato 25 marzo, alle 10.30 la messa per la solennità dell’Annunciazione del Signore. Infatti, la celebrazione eucaristica è l’occasione per festeggiare la patrona dell’ospedale civile di Sassari, la Santissima Annunziata, e rappresenta una delle funzioni religiose più attese e sentite nell’ambito dell’Aou di Sassari.

La messa, in programma nella cappella al settimo piano dell’ospedale civile di via Enrico De Nicola, sarà officiata dall’arcivescovo della città monsignor Gian Franco Saba.

Infatti, la celebrazione della solennità della patrona dell’ospedale sassarese rappresenta un importante appuntamento, un momento di ritrovo e di raccoglimento per gli operatori sanitari dell’ospedale civile e per i pazienti, oltre che per l’intera comunità sassarese.

advertisement

L’organizzazione della celebrazione è stata curata dai cappellani dell’ospedale, don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti.

La celebrazione sarà animata dal gruppo liturgico della parrocchia di san Pio X di Li Punti. La messa potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook della Cappellania ospedaliera dell’Aou di Sassari.

Per l’ingresso in ospedale è necessario indossare la mascherina FFP2.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui