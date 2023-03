Antonio Gudenzi e Marco Demontis: due sardi al via del Ciar Junior

Presentata a Thiesi la stagione dell’equipaggio della scuderia Autoservice che prenderà parte al Ciar Junior: è la prima volta per un equipaggio sardo.

advertisement

Antonio Gudenzi e Marco Demontis: due sardi al via del Ciar Junior

Torralba (SS)- Antonio Gudenzi e Marco Demontis hanno annunciato la loro partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally Junior. Nella giornata di sabato 4 marzo a Thieni (SS), davanti ad un centinaio di persone in un contesto molto partecipato, i due portacolori della scuderia Autoservice hanno svelato il loro ambizioso programma nel quale si metteranno in gioco durante la corrente stagione indossando le vesti ufficiali dell’Aci Team Italia, la “cantera” di talenti creata da Aci Sport per lanciare nuovi talenti e perché no, futuri campioni.

Al via con una Renault Clio Rally5 del team Motorsport Italia, il duo isolano cercherà di fare esperienza attraverso le strade più prestigiose dello stivale andando dalla Targa Florio al 1000 Miglia, dal Roma Capitale al San Marino e dal Sanremo al Monza: una sfida mista tra asfalto e terra che si svolgerà a partire dal prossimo mese di maggio fino ai primi giorni di dicembre.

Gudenzi e Demontis saranno il primo equipaggio sardo di Aci Team Italia

“Siamo molto contenti di poter prendere parte a questa sfida che ci stimola moltissimo – dice Gudenzi– perché, come dice un celebre motto, comunque vada sarà un successo. Saremo quelli con minore esperienza ma per noi sarà un onore gareggiare per imparare e crescere. Siamo emozionati ma non può essere altrimenti: è l’occasione che aspettavamo” spiega il pilota di Torralba.

“Abbiamo lavorato sodo per tutto l’inverno per provare a realizzare quello che per noi è un sogno. Rappresentare l’Automobile Club di Sassari e ancor più la nostra regione, la Sardegna, ci riempie di orgoglio e ci carica di emozione e responsabilità. Oggi, la presenza di numerosi tifosi e di autorità la dice lunga sul clima che si sta creando attorno a noi. Vogliamo ripagare tutti della fiducia concessaci!” fa eco il navigatore di Santa Maria Coghinas.

Alla presentazione erano presenti anche i vertici di Regione Sardegna con l’assessore Aldo Salaris, quelli di Aci Sassari, rappresentati dal vice presidente Marco Pala ed i primi cittadini di Torralba e Santa Maria Coghinas, paesi di residenza rispettivamente di pilota e navigatore.

“Siamo felici di portare i nostri talenti anche fuori dai confini regionali– ha detto Cenzo Ledda, patron del team Autoservice- perché testimonia che nella nostra regione ci sono giovani bravi da lanciare e che le istituzioni credono nel rallysmo quale sport da sostenere!”