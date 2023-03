Al BBK la festa della donna diventa poetica

Cene sold-out per la 26ª edizione della Festa della Donna del BBK che, dal 1996 (esclusi gli stop forzati per l’emergenza Covid), puntualmente l’8 marzo organizza una maxi-festa dedicata all’altra metà del cielo. Sono ancora disponibili degli ingressi post-dinner con porte aperte dalle 23.

Il “Time to love” (il titolo della serata) è tradizionalmente uno degli appuntamenti più attesi nel locale di Punta Marina. Da sempre un punto di riferimento nel giorno consacrato alle mimose.

Quest’anno a condurre la serata nel locale di viale Colombo sarà il vocalist ravennate Marco Fiori che, dopo un inverno al microfono del Pineta Disco di Milano Marittima. Torna alla consolle del locale dopo aver seguito i più importanti progetti discografici e la maturazione artistica. Durante la serata, Fiori riproporrà il suo nuovo brano “Mangatoon”, una canzone a tema manga con contaminazioni reggaeton.

Nel programma dell’8 marzo un ricco bouquet di iniziative pensate per le donne. Oltre ai rituali strip maschili, in agenda anche omaggi musicali e canori dedicati al gentilsesso così come regali a tema ed emozionanti momenti di poesia.

Grande novità di quest’anno il party dell’8 marzo non sarà riservato alle sole donne, ma sarà aperto anche ai signori. “La festa del BBK – spiega Marco Fiori – sarà un omaggio alla bellezza delle donne. Non quella esteriore, bensì la bellezza che ogni donna, di qualsiasi età, porta dentro di sé come un dono divino. Anzi, colgo l’occasione perscusarmi con tutte le donne che ho definito ‘belle’ prima di definirle ‘intelligenti’ o ‘coraggiose’. Alla festa del BBK cercheremo di rendere omaggio alla vera essenza della femminilità, non perché non vi ritenga belle, ma perché siete ben più di questo”.

La festa, in partnership con Casinò Royale, si aprirà ufficialmente alle 21 con la cena-gourmet – già sold-out – e proseguirà fino a notte fonda (Info e prenotazioni 331 2914259).

