“Adriana Spuria”: l’album fuori venerdì 17 marzo 

L’album “Adriana Spuria” di Adriana Spuria fuori venerdì 17 marzo

Venerdì 17 marzo disponibile l’album “Adriana Spuria”

advertisement

L’album: “Adriana Spuria”

L’album, il cui titolo prende il nome dall’artista Adriana Spuria, verra’ pubblicato il 17 marzo in tutti gli stores digitali e piattaforme di streaming.

Esso contiene i seguenti brani come da tracklist :

L’attimo Sospeso , Fragile, Vero Amore, Restless, Vuci Amica,I fiori del male ,December,I fiori del male (remix)

Sono 8 brani in tutto ,dei quali due in inglese ed uno in dialetto siciliano.

E’un album che ha influenze che vanno dal jazz al pop(L’attimo sospeso , Veroamore); dall’elettronica al folk rock(I fiori del male ,Fragile ,Restless ,I fiori del male remix); dal pop folk dialettale a sonorita’ intime,acustiche e malinconiche (Vuci Amica,December).

Gli arrangiamenti spaziano dall’uso di chitarre elettriche a pianoforti; da basi interamente elettroniche a chitarre acustiche viole e violini suonati .

Le canzoni contenute nell’album

L’attimo sospeso

L’attimo sospeso narra la realta’ osservata e vissuta nel quotidiano da una donna; che, in un flusso di coscienza della durata di 4 minuti , poeticamente descritto nel testo dalle quattro mani di Adriana Spuria e Gae Capitano,sospende l’attimo rendendolo infinito.

Composto da Adriana Spuria e scritto da Adriana Spuria e Gae Capitano .

L’arrangiamento e’ di Gae Capitano piano ,keyboards e strings programming .

Alla voce Adriana Spuria alla chitarra acustica ed elettrica Max Mungari , mix Antonio Polidoro, mastering Claudio Giussani.

Registrato presso LaFabbrikamusiclab

Fragile

La vita viaggia attraverso lande deserte e sconfinate ,conosce il sapore amaro dell’abbandono e della solitudine ,ma poi si rigenera con fiducia e amore ancora una volta ed esulta di gioia e di forza,con rinnovata bellezza.

E’ la canzone che l’artista ha dedicato alla sua mamma Michela che e’ scomparsa durante la pandemia

Musica di Adriana Spuria testo di Gae Capitano .Arrangiamento di Gae Capitano(piano e strings programming) e Paolo Paolini(chitarre) ,Adriana Spuria alla voce e chitarra acustica .Mix Lorenzo Coriglione ,Mastering Claudio Giussani .

Prodotto da La Fabbrikaproduzioni e registrato presso LaFabbrikamusiclab

VeroAmore

VeroAmore e’ una descrizione delle verita’ dell’amore insieme alla sua celebrazione romantica , nel senso piu’ letterario del termine.

Musica di Adriana Spuria e testo di Luca Viviani e Adriana Spuria L’arrangiamento e’ di Gae Capitano che ha suonato tutto e la voce di Adriana Spuria ,registrato presso LaFabbrikamusiclab mix Antonio Polidoro mastering Claudio Giussani

Restless

Restless racconta come la difficolta’di essere fedeli a se stessi e ai propri desideri piu’ profondi possa sfociare nella ricerca di emozioni al limite

Musica e testo di Adriana Spuria, arrangiato da Lorenzo Coriglione Gae Capitano ,registrato presso il Futura studio recording .Hanno suonato Lorenzo Coriglione al piano ,strings programming e keyboards programming ,Adriana Spuria chitarra acustica e voce ,Umberto Ferro chitarra elettrica ,Vincenzo Arisco batteria ,Lorenzo Coriglione basso elettrico ,Gae Capitano strings programming e keyboards programming .Mix Lorenzo Coriglione ,mastering Claudio Giussani

Vuci Amica

Vuci Amica e’ una canzone in dialetto siciliano, una cura contro la lamentela ,contro la sfiducia.E’un invito a seguire la voce interiore che ci e’ amica .La canzone e’ stata registrata in studio in presa diretta ,cioe’ suonata e cantata dall’artista in modalita’ live ,chitarra acustica e voce .

Musica di Adriana Spuria testo di Adriana Spuria come rielaborazione di una poesia dialettale della poetessa/pittrice siracusana Enza Giuffrida. Alla voce e alla chitarra acustica Adriana Spuria,registrato presso Futura studio recording mix Lorenzo Coriglione ,mastering Claudio Giussani

I fiori del male

Atmosfere fumose e deliri di un io narcisista intento, attraverso continui giochi di seduzione ,ad esorcizzare la paura dei sentimenti e dell’abbandono, vengono descritte con forza poetica nella frase “E’ un filo d’Arianna il tuo ego sensuale ,ti libera dai labirinti del cuore “. “Baudelaire allude nei fiori del male al fascino erotico delle paure “ rivela nel finale che il titolo del brano cita consapevolmente il capolavoro dell’autore francese.

Musica di Adriana Spuria e testo di Gae Capitano Arrangiamento di Gae Capitano che ha suonato tutto.Voce di Adriana Spuria .Mix di Gae Capitano mastering di Claudio Giussani .Registrato presso LaFabbrikamusiclab

December

December è il secondo brano in inglese contenuto nell’album dopo Restless e può essere considerato un’ ode all’inverno in forma canzone.” L’inverno è troppo breve e il caldo ci perseguita ,nella mia mente c’è dicembre” Questa è la traduzione in italiano dell’incipit della traccia,lamenta del disastro climatico come sofferenza intima ed e’un susseguirsi di immagini invernali che richiamano alla natura e ai colori di Dicembre

Autrice e compositrice del brano Adriana Spuria.Hanno suonato i seguenti musicisti ,Matteo Blundo al violino ,Daniele Marturano al piano ,Adriana Spuria alla voce e alla chitarra acustica ,Lorenzo Coriglione al basso elettrico .Il brano e’ stato prodotto da LaFabbrikaproduzioni e registrato presso il Futura studio di Siracusa(voce chitarra e basso) e il Trilogymusiclab (violino e piano )

Il mix e’ stato realizzato da Lorenzo Coriglione e il mastering da Claudio Giussani

I fiori del male remix

I fiori del male remix e’ lo stesso brano ma per come era stato concepito all’inizio ,ovvero la versione italiana di Restless .In questa versione e’ stato arrangiato da Lorenzo Coriglione Gae Capitano,registrato presso Futura studio recording .Hanno suonato Lorenzo Coriglione al piano ,strings programming e keyboards programming ,Adriana Spuria chitarra acustica e voce ,Umberto Ferro chitarra elettrica ,Vincenzo Arisco batteria ,Lorenzo Coriglione basso elettrico ,Gae Capitano strings programming e keyboards programming

Biografia di Adriana Spuria

Adriana Spuria ,cantante autrice/compositrice, comincia a cantare e a scrivere canzoni all’eta’ di 17 anni , mentre con varie formazioni suona in giro per l’italia covers di vari generi spaziando dal jazz al folk dal blues al rock dal funk al pop.

Negli anni 90 lavora sia come autrice melodista che come vocalist per progetti house e dance,Contemporaneamente la sua attivita’ live si svolge in giro tra Milano Bologna Roma con molti show case acustici chitarra e voce dove prevalentemente suona i suoi brani di allora, tutti in lingua inglese con un sound ed una costruzione lontani dalla melodia italiana di allora.

Nel 1997 partecipa e vince una borsa di studio indetta dalla siae per accedere al corso compositori del Cet(la scuola fondata da Mogol) .

Qui apprende una serie di parametri che caratterizzano il pop italiano di quegli anni e comincia a scrivere canzoni con testi in italiano.Successivamente nel 1997 firma un contratto di edizioni con la Kromaki music di radio montecarlo e 105 e continua la sua attivita’ live in giro per l’italia.

Nel 2005 Adriana decide di aprire un suo marchio di autoproduzione LaFabbrika nome derivato dal progetto acustico La Fabbrica dei Sogni che prende il nome da un brano di sua composizione in esso contenuto e da qui nasce l’avventura di essere la produttrice di se stessa.

L’ep inedito pero’ di 5 brani in acustico ed in lingua inglese non uscira’ mai e l’artista decidera’ di rinviare il progetto ad un momento futuro.

Adriana decide cosi’ di riportare alla luce la canzone italiana del pop raffinato degli anni 70 del periodo d’oro di Mina e comincia a muoversi in quella direzione, contaminandola con un tocco di indie e di british pop .

Da questa ricerca nasce IL MIO MODO DI DIRTI LE COSE l’album che nel 2011 viene prodotto da LaFabbrika e distribuito online per conto di Pirames.In esso sono contenuti il singolo Una Donna,che insieme al suo videoclip e’ tra i migliori 30 video indie autoprodotti nei due maggiori premi nazionali , il PVI della discografia ufficiale ed il PIVI del Mei e rimane nella indie music like del Mei al 5 posto per 6 settimane.

Da segnalare pure il singolo NON CREDO il cui videoclip quando esce riscuote tanto successo, arrivando addirittura al terzo posto nelle hit mondiali di you tube a tre giorni dalla pubblicazione,’passando anche su rai uno nella rubrica musicale del tg1 focus di Leonardo Metalli e su studio aperto(mediaset) con un intervista nella rubrica “meno di 30” .

Il 2018 ha visto l’uscita di Senti (Joy).

Il singolo, che ha aperto i cantieri al nuovo album in lavorazione.e’ un brano pop fresco ed estivo da ballare e con una melodia che attinge a diversi mondi musicali.

Testo musica e interpretazione dell’artista in questione

L’arrangiamento, interamente realizzato da un’idea di Adriana Spuria, e’ del cantautore Tony Simeone, ed e’interamente elettronico, ad esclusione della chitarra suonata dalla stessa cantautrice.

Il Mix e il Mastering sono a cura di Claudio Giussani ingegnere del suono del Nautilus di Milano

Il 15 settembre 2018 l’artista e’ stata ospite al Caffe’ di RAI UNO esibendosi con SENTI JOY e con il relativo videoclip in cui e’ ritratta tutta la bellezza della sua bellissima citta’, Siracusa,portandola cosi’ nel primo canale nazionale.

L’8 marzo 2020 una settimana prima del lockdown e’ uscito il brano l’ “L’attimo sospeso”in tutti i negozi digitali e le piattaforme di streaming insieme al suo videoclip nel mercato mondiale , riscuotendo un plauso pressoche’ totale da parte di critica e pubblico ,sia per il brano che per il video

Il 16 ottobre 2020 ha pubblicato VeroAmore

Il 26 novembre 2021 “Restless” e il 16 giugno 2022 Fragile .

Dopo la pubblicazione de “I fiori del male” verra’ pubblicato il nuovo album dell’artista in marzo 2023

Il 13 gennaio 2023 esce I fiori del male e il 3 marzo 2023 December

Il 17 marzo 2023 esce l’album di otto brani

Adriana Spuria