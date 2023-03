Accademia Olearia Azienda dell’anno

Un importante attestato per una produzione che, da sempre, punta sulla qualità e investe in ottica ecosostenibile sulla valorizzazione del territorio, come con la recente messa a dimora di un nuovo oliveto, sito alle porte di Alghero e piantumato rigorosamente con cultivar autoctone.

“Un grande riconoscimento che vogliamo dedicare a tutti coloro che ci danno fiducia ogni giorno, ma soprattutto alla Sardegna, la nostra terra che, da sempre, ci accoglie e ci ispira con i suoi inconfondibili profumi.” ha commentato la famiglia Fois.

