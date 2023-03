A Valencia la performance Deinas del Crogiuolo

Torna in Spagna, ma questa volta a Valencia, dopo essere stato a Madrid lo scorso maggio, il progetto artistico dal respiro internazionale Deinas. Progetto di Rita Atzeri con la drammaturgia di Clara Murtas e le musiche originali di Stellan Veloce e Carlo Spiga. Anche grazie alla collaborazione con il circolo dei sardi Shardana. Questo originalissimo Mito della madre racchiuso nei Quadri della Sardegna Pagana prodotto da il Crogiuolo. Sarà rappresentato sotto forma di concerto per voce recitante venerdì 4 aprile alle ore 18:30 al Tu Espacio, in Carrer de Mossen Jordi 3, Bajo, Valencia. In scena la stessa Rita Atzeri, attrice, regista e ideatrice del progetto, con Enrico Picchiri.

Figlio di una lunga indagine tra i luoghi dell’archeologia nuragica e prenuragica, Deinas viaggia ed è tramite per il viaggio. Le performance dal vivo con i video di Simone Murtas e i costumi di Marco Nateri, il libro fotografico di Roberto Salgo e l’intensa colonna sonora di Veloce e Spiga raccontano la profonda spiritualità delle originarie popolazioni sarde, leggibile ancor oggi nei luoghi sacri dell’antichità che Deinas invita a scoprire.

Sostenuto da fondi Por all’interno dell’Identithy Lab e dalla Fondazione di Sardegna, il progetto parte infatti dalla profonda devozione nei confronti della terra e della Dea madre della Sardegna pagana, e compie la sua evoluzione nella contemporaneità, interpellata nel suo rapporto con il passato. Similmente, le musiche di Veloce e Spiga operano una felice sintesi tra la musica tradizionale sarda ed esperimenti elettroacustici più recenti. Così che suoni di launeddas e chitarre fluiscono naturalmente tra synths e drum machines.

