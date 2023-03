A Marina di Ravenna un contest dedicato ai talenti emergenti della musica

Aperte le iscrizioni di “Musicare”, il concorso in programma il 17-18 giugno organizzato dal vocalist ravennate Marco Fiori

Sono già aperte le iscrizioni per il “Musicare”, il contest per cantautori, gruppi e deejay in programma il 17-18 giugno a Marina di Ravenna. L’appuntamento sarà presentato dal celebre vocalist ravennate Marco Fiori; è un talent dedicato a tutti quegli artisti emergenti che vogliono cimentarsi, per la prima volta, davanti ad un vero pubblico.

Organizzato da RSE Live Streaming in collaborazione con la Pro Loco Marina di Ravenna e con Top Records, “Musicare” è una vetrina dedicata a cantautori, disc-jockey, interpreti musicali e alle band che vogliono emergere e farsi conoscere.

Per info e iscrizioni e per il regolamento completo basta scrivere una mail a questo indirizzo musicarerse@gmail.com oppure telefonare allo 0544462471 o mandare un whatsapp al 3204084274.