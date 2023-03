A Iglesias: “Boxis po Pasca manna”

Venerdì 24 a Iglesias (Sud Sardegna) un concerto dedicato al canto sacro della Settimana Santa con Elena Ledda, Simonetta Soro, Mauro Palmas, Marcello Peghin e Silvano Lobina

Preludio di Pasqua in musica, questo venerdì (24 marzo) a Iglesias (Sud Sardegna). Cantante, ricercatrice, portavoce nel mondo della tradizione musicale e linguistica della Sardegna, Elena Ledda presenta “Boxis po Pasca manna”. Un progetto dedicato al canto sacro della settimana Santa. Con lei di scena nella chiesa di San Pio X (nel corso Cristoforo Colombo), a partire dalle 19 e con ingresso gratuito; si tratta di volti tutti noti della musica isolana: Simonetta Soro (voce), Mauro Palmas (liuto cantabile), Marcello Peghin (chitarre) e Silvano Lobina (basso).

Il concerto, con testi originali di Maria Gabriela Ledda, nasce da una lunga ricerca; perciò l’obiettivo è mettere in rilievo come i canti sacri della Sardegna conservino ancora oggi la loro forza comunicativa e la loro funzione sociale.

Infatti, per “Boxis po Pasca manna” Elena Ledda e soci hanno attinto alla tradizione pura; hanno composto brani originali, rivisto e recuperato alcuni canti caduti in disuso nel corso del tempo, mantenendone intatta l’essenza. Perciò i momenti più importanti della passione e della resurrezione di Cristo vengono raccontati in canti di grande bellezza espressiva; raccontati attraverso il dolore della madre, Maria.

Completa il progetto musicale una parte letteraria che attinge sia alle fonti delle antiche rappresentazioni sacre di origine sardo-spagnola, sia a creazioni originali di poeti contemporanei.

L’appuntamento con “Boxis po Pasca manna”, venerdì 24 marzo a Iglesias, è presentato dall’associazione culturale Elena Ledda Vox nell’ambito di Mare e Miniere. La rassegna itinerante di musica di matrice popolare, alla sua sedicesima edizione, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna con la collaborazione della Diocesi di Iglesias, di Sardinia Corsica Ferries e la media partnership di Blogfoolk.

