A Cagliari il ” Marocco Expedition Women Challenge”

Il 21 Marzo a Cagliari si presenta il docufilm sulla sfida di tre donne sarde che hanno sconfitto il cancro

Cagliari, 18 marzo 2023 – Martedì 21 marzo 2023 alle ore 20:30, al T Hotel di Cagliari (via dei Giudicati, 66), sarà presentato il docufilm “Marocco Expedition Women Challenge“. Sarà un’opera improntata sulla recente e omonima esperienza di tre donne sarde. Dopo aver sconfitto il cancro, le tre donne si sono cimentate in un raid di oltre 400 km in sella a una mountain bike. Una straordinaria avventura tra deserti e villaggi sperduti del profondo Marocco.

Il progetto è nato da un’idea di Michele Marongiu, da sempre amante e appassionato di ultracycling e dei viaggi in bicicletta. Tuttavia ha visto sul campo anche un forte impegno e coinvolgimento di ogni tipo di figure professionali, dal campo medico a quello sportivo, ma anche tecnico atletico.

advertisement

Una sfida durissima, promossa da “Acentro per il Sociale“. Hanno collaborato anche un gruppo di sponsor, affiancati da un’equipe di medici sportivi e preparatori atletici di altissimo livello. Hanno supportato il progetto importanti aziende, autorevoli associazioni e il patrocinio della Regione Sardegna. Fondamentali anche i tecnici di riprese video, che hanno immortalato questa straordinaria prova di resistenza sulle due ruote.

Per altre notizie di attualità clicca qui.