104 pedoni morti da inizio anno in Italia

Una strage senza fine, con un decesso ogni 17 ore sulle strade italiane. I pedoni non possono più attraversare in sicurezza.

Molti uccisi nel luogo più sicuro, come le strisce pedonali e nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente in caso di mancata precedenza da parte dei veicoli

Strage nel Lazio con 24 decessi, quasi un quarto del totale, di cui ben 13 a Roma 51 decessi a gennaio, 36 a febbraio e già 17 a marzo. 74 uomini e 30 donne. Anziani sempre più indifesi: 42 pedoni avevano più di 65 anni. La geolocalizzazione in tempo reale di ASAPS con i luoghi degli omicidi stradali.

Nel 2022 in Italia sono morti 307 pedoni: la guida distratta è responsabile, secondo l’Asaps, del 25% dei decessi. Quasi un pedone al giorno ha perso la vita sulle strade italiane nel 2022. È quanto emerge da un report dell’Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori e amici polizia stradale), secondo cui lo scorso anno sono morte 307 persone che frequentavano le strade a piedi (108 donne e 199 uomini), pari a una media di 25 al mese: si tratta di una stima preliminare, che non comprende i decessi avvenuti in ospedale a distanza di tempo.

Nel 2021 i pedoni investiti e uccisi secondo le prime stime Asaps erano stati 271, l’anno precedente 240. Dei 307 pedoni morti l’anno passato, 257 erano cittadini italiani e 50 stranieri.

