World Radio Day – Giornata Mondiale della Radio

World Radio Day – Giornata Mondiale della Radio: Il 13 febbraio 2023 dalle 10:00 alle 18:00 l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari.

Qui per promuove un evento alla MEM – Mediateca del Mediterraneo- via Goffredo Mameli 164- Cagliari. World Radio Day.

Lunedì 13 febbraio dalle 10.00 alle 18.00 alla Mediateca del Mediterraneo si celebra il World Radio Day 2023, la Giornata Mondiale della Radio istituita dall’UNESCO.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, sarà l’occasione per incontrare le radio del territorio che trasmetteranno in diretta dalla MEM.

Una giornata aperta al pubblico per incontrare dal vivo i protagonisti delle radio regionali, locali, universitarie e comunitarie.

Si avvicenderanno nella corte interna della MEM a partire dalle ore 10:00 sino alle 18:00 con dirette radio, dj set e interviste.

“E’ la prima volta che il Comune di Cagliari organizza un evento che coinvolge e riunisce le radio cittadine”.

Dichiara l’Assessore alla Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau, ”ed è importante rivendicare il loro ruolo nell’informazione, nell’educazione.

Importante nella valorizzazione delle culture locali”.

Il World Radio Day è un’ occasione unica per celebrare la radio a oltre 100 anni dalla sua nascita.

Le radio protagoniste nell’arco della giornata-evento con dirette, live set e musica dal vivo.

Queste le emittenti che hanno aderito all’invito promosso dall’Assessorato alla Cultura e Sport del Comune di Cagliari.

Radiolina, Radio Sintony, Radio Suxsound, Radio X, Radio Sant’Elena e Unica Radio.

L’appuntamento è lunedì 13 febbraio dalle 10:00 alle 18:00 alla Mediateca del Mediterraneo in via Goffredo Mameli 146 nell’area della corte interna, in Cagliari

Il tema del World Radio Day 2023 scelto dall’UNESCO: Radio e Pace

La guerra non è soltanto un conflitto armato, ma anche un conflitto sulla narrativa raccontata dai media.

Questa narrativa può acuire la tensione o mantenere condizioni di pace, per questo la radio come tutti i mezzi di comunicazione ha il dovere di informare.

Informare in modo imparziale anche su temi divisivi come il dibattito politico.

E, ha un ruolo importante nel moderare le tensioni e prevenire che il clima si esasperi, portando le persone a un atteggiamento più sereno e costruttivo.

Il suo compito è informare i cittadini con obiettività, offrendo dialogo tra le diverse parti. Come recita la Costituzione dell’UNESCO.

“Dato che le guerre nascono dalle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini che deve essere costruita la difesa della Pace”.

Il World Radio Day ricorda la grande importanza della Radio come pilastro della prevenzione di conflitti e la costruzione della Pace.

L’ingresso alla Mem, cui parteciperanno le scuole cittadine, sarà gratuito per tutti e aperto al pubblico.