Visioni Sarde sbarca a Città del Capo e Tokyo

Visioni Sarde ribadisce il suo carattere internazionale spostandosi, nel giro di pochi giorni, tra la Germania, il Sudafrica e il Giappone. Dopo Kiel (24 febbraio) sarà a Città del Capo (2 e 3 marzo) e poi a Tokyo (5 marzo).

A Città del Capo la rassegna sarà proposta giovedì 2 e venerdì 3 marzo, alle ore 17:30 presso la Dante Cape Town, 137 Hatfield Street – Gardens – Cape Town.

In 103 minuti di proiezione saranno mostrati nella capitale del Sudafrica sette film che, con diverse declinazioni stilistiche e differenti temi, propongono voci e immagini che superano i confini della Sardegna per rivolgersi, per il loro valore universale, ad altre realtà e culture.