Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana (NA), a margine della trasmissione L’Aria Che Tira. La trasmissione condotta da Myrta Merlino – in onda su La 7 dal lunedì al venerdì – ha dato oggi ampio spazio alla vertenza Dema (acronimo di Design Manufacturing). Di seguito le parole del primo cittadino

“Al Festival di Sanremo, si è parlato della Carta Costituzionale. La nostra Costituzione difende il lavoro. La Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Tali argomenti non cadano nella banalizzazione. Pensiamo alla vertenza Dema ad esempio.

Oggi, ancora una volta, sono stato con gli operai dell’azienda – specializzata nella fabbricazione di componenti per il settore aeronautico e aerospaziale – che a Somma Vesuviana ha un importante stabilimento.

Queste persone rischiano di non avere più stabilità lavorativa, di non avere più un futuro sicuro. Dobbiamo mantenere i livelli occupazionali, soprattutto in un settore quale dell’aerospazio che è in espansione. Esprimiamo la nostra totale contrarietà a dislocamenti della produzione“.

Il pensiero esternato stamane da Salvatore di Sarno conferma la grande attenzione del primo cittadino di Somma Vesuviana rispetto a tale tema caldo. Nei giorni scorsi il sindaco aveva già sottolineato la “necessità di un’azione comune tra parlamentari di tutti i colori politici sia di destra che di sinistra per sostenere in modo compatto i lavoratori della Dema. La cooperazione è importante per giungere ad una soluzione tale da scongiurare l’export della produzione al di fuori della Campania”.

