Vasco Barbieri oggi riceve a Sanremo il Premio “Musica green anime di carta”

Vasco Barbieri

giovedì 9 febbraio 2023

riceve a Sanremo il Premio

“Musica green anime di carta”

in occasione del

“Premio cultura green – dalla Sabina a Sanremo”

La premiazione si terrà presso il Salone Consiliare del Museo Civico di Palazzo Nota a Sanremo

giovedì 9 Febbraio 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Vasco Barbieri, Premio “Musica green anime di carta”

Il “Premio Cultura Green – Dalla Sabina a Sanremo” serve a sensibilizzare la salvaguardia della natura e dell’ambiente, sul rispetto degli animali e di ogni essere vivente;

ed è stato istituito dall’Associazione Culturale “Paesi Uniti della Sabina”:

che vuole creare delle prospettive per il futuro, per giovani e meno giovani, attraverso opportunità di confronto, inclusione, resilienza e crescita artistica, lavorativa e umana.

In occasione di questo progetto sono state realizzate delle creazioni artistiche di vario genere al fianco di grandi attori noti ed artisti nazionali ed internazionali di vari settori

(moda, cinema, musica, danza, teatro, poesia, arte, pittura, scultura, fotografia, artigianato…)

per risvegliare le coscienze e dare un esempio di autenticità, rispetto e condivisione alle nuove generazioni.

L’Associazione “Paesi Uniti della Sabina” con questo evento ha lanciato un invito alle istituzioni, agli artisti, agli enti, alle associazioni e alle imprese culturali per far portare un’evoluzione nel concetto di “cultura“:

oltre che diritto di tutti e fondamento del patrimonio nazionale (come vuole l’Articolo 9 della Costituzione), la cultura si trova oggi a ricoprire anche il ruolo di testimonial della sostenibilità sociale e ambientale.

Qualcosa dunque che va oltre i compiti di intrattenimento e custodia dell’identità nazionale, per diventare anche veicolo di messaggi per la promozione dello sviluppo sostenibile.

Biografia

Vasco Barbieri nasce il 6 agosto 1985.

In seguito a un coma che gli fa perdere la memoria dei primi anni, il 30 aprile 1993 si risveglia a una nuova vita.

Il coma gli causa gravi danni alla vista, a cui reagisce compensando con il senso dell’udito, sviluppandone la sensibilità sino a “vedere le frequenze”. Il pianoforte, dunque, diventa il suo rifugio per inventare il suo mondo e ne approfondisce l’apprendimento con lezioni private e poi seguendo un corso estivo di teoria e pratica musicale presso un Summer Camp in Ohio.

Il liceo Classico e un corso di recitazione sono i primi strumenti di cui si avvale per capire la realtà in cui è tornato.

Tuttavia gli restano senza risposta tante domande: si laurea pertanto in Filosofia, attraverso cui sviluppa una propensione per il potere e la musicalità della parola. Si occupa di informatica e comunicazione web, affinando un approccio per immagini nella comunicazione dei contenuti.

I suoi punti fermi diventano allora la tastiera musicale di suo nonno, un quaderno di pensieri e la tastiera del computer.

The Turtle

E’ proprio in questi anni che la ricerca dell’autore sull’essenza della comunicazione si traduce in un concept album intitolato The Turtle, scritto in lingua inglese ed edito il 25 settembre 2020:

racconta in forma musicale lo sviluppo a orecchio dell’artista in un mondo che tende sempre più a una comunicazione grafica.

Le canzoni di Vasco Barbieri convogliano le emozioni dell’anima del poeta scrittore e la sua filosofia “olistica”, mostrando il suo lato artistico e umano che lo ha reso fra le più interessanti promesse della musica italiana esportata all’estero.

Dato il lockdown causa Corona Virus, sfrutta l’occasione per iscriversi a una scuola di musica classica, l’Aimart, dove studia composizione, pianoforte classico e canto.

Il suo ultimo singolo “Hey”

Il 4 giugno 2021 il suo ultimo singolo Hey con il relativo video ha ottenuto il Premio alla Resilienza alla XIV Edizione 2021 del Festival Internazionale Social Clip ” Tulipani di Seta Nera”

“per aver saputo esaltare la capacità di resilienza appartenente alla natura umana;

e aver interpretato e trasmesso, in chiave onirica, un augurio di “risveglio” essenziale per la rinascita e l’inclusione di ogni individuo“.

Allora firma un contratto con La Red&Blue di Marco Stanzani per la promozione del video di Hey, che lo porterà a suonare sul Lago di Iseo e poi nella Villa del Bene presso Volargne, in provincia di Verona.

A settembre del 2021 Barbieri si iscrive allora alla Saint Louis College of Music per continuare a perfezionare i suoi orizzonti musicali.

Dopo “Portami con te” e “Il Ritorno”, “Fughe e Compromessi” è il nuovo singolo di Vasco Barbieri uscito a dicembre 2022, il cui Il videoclip, diretto da Ari, Takahashi, è stato premiato in Giappone al Tokyo Internazionale Film Festival.

Facebook | Instagram | Spotify