Valledoria, al via la “Coppa endurance Sardegna” dedicata a Martina

L’evento, dedicato alla memoria della giovane amazzone, si articolerà in un percorso di 90 km per i più esperti. Uno da 60 km per i debuttanti

A Valledoria prenderà il via domani, sabato 11 e proseguirà domenica 12 febbraio la prima “Coppa Regionale Endurance Sardegna”, dedicata al la memoria di Martina, la giovane amazzone scomparsa recentemente. L’evento unico nel suo genere nel territorio dell’Anglona è organizzato dalla Fise, dal River Ranch Asd, dall’Endurance Team del Golfo Porto Torres insieme all’amministrazione comunale di Valledoria.

L’evento si articolerà in un percorso di 90 km per i più esperti, e di uno da 60 km per i debuttanti. Mentre sarà dedicato uno spazio anche ai più giovani con la categoria Under 14 (dai 10 ai 14 anni).