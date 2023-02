Urso “Esecutivo coeso, lo dimostrano i fatti”

ROMA (ITALPRESS) – “Nei fatti concreti tutti i provvedimenti del governo sono stati approvati all’unanimità in consiglio dei Ministri e tutti i provvedimenti presi dal Parlamento sono stati approvati a larga maggioranza con il concorso di tutte le forze. Questo è un governo coeso, che ha un preciso indirizzo politico che sta attuando, ed è pienamente consapevole di quelle che sono le istanze del Paese, che si confronta in Parlamento con tutte le forze politiche, certamente anche con quelle di maggioranza”. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine di un evento organizzato dalla Luiss in partnership con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. “Quindi, con i fatti concreti dimostriamo che siamo il governo che gli italiani finalmente attendevano da lungo tempo”, ha aggiunto.

