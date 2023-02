“Urban Pets”, ripensare gli spazi cittadini a misura di cani e gatti

Ripensare gli spazi cittadini a misura di cani e gatti. È questo l’obiettivo di “Urban Pets”, l’iniziativa organizzata dal Progetto Paradiso Italia insieme al portale Green Me.

Una giornata di studi per porre le basi di un ripensamento delle aree cittadine come luoghi sostenibili per famiglie, oltre che proprietari di animali. Carla Rocchi, presidente nazionale di Enpa.

