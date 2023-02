Unipol Domus: il “cuore” del tifo è young

Unipol Domus. Lo stadio del Cagliari Calcio è diviso in settori. Ognuno ha le sue caratteristiche e la “sua” tifoseria

La Tribuna storicamente rappresenta il settore Vip dello stadio. I distinti sono invece la parte del tifo più soft.

Poi ci sono le curve, i due settori (nord e sud), che ospitano il tifo più caldo.

A Cagliari la curva Nord è quella che ospita il tifo organizzato: quello degli ultras.

Gli Sconvolts rappresentano il cuore del tifo, il sostegno continuo della squadra, la linfa rossoblu.

Alla Unipol Domus però è nato da qualche tempo, “un altro tifo”. È nata la scuola del tifo.

Un settore, una piccola curva, dedicata ai più piccoli. La Curva Futura, composta dai bambini delle scuole.

Ogni qualvolta si disputa una partita casalinga, vengono ospitati nel loro settore dedicato.

La zona è compresa tra la tribuna e la curva sud. Uno spicchio di stadio dedicato ai piccini, accompagnati dalle maestre.

Un’iniziativa voluta fortemente dal presidente Giulini.

Ormai la curva Young del Cagliari è una vera e propria realtà. Chi si reca alla Domus per vedere la partita del Cagliari, non può non sentire i tanti cori dei mini-tifosi rossoblu.

Colori, suoni e voci dei bambini, che cantano, incitano i loro beniamini e si divertono. Il tutto senza mai offendere l’avversario.