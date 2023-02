Una girandola di comicità a Bracciano

Uno spettacolo di Varietà al Teatro Charles de Focault di Bracciano

Tornano a grande richiesta con un nuovo spettacolo, due eclettici artisti Luciana Frazzetto e Sandro Scapicchio. La regia è di Massimo Milazzo. Gli artisti infatti regaleranno al pubblico allegria e musica con il loro spettacolo di Varietà per far trascorrere una piacevole e coinvolgente serata all’insegna del buonumore e del divertimento. Lo spettacolo è un fuoco incrociato di sketch dell’avanspettacolo. Ma è anche battute, monologhi e doppi sensi intervallati da canzoni che fanno parte del più classico repertorio romanesco. Uno show coinvolgente, dal ritmo continuo. Vede in azione una frizzante, scoppiettante e instancabile Luciana Frazzetto e un eclettico musicista, cantante e attore Sandro Scapicchio.

In scena due artisti che, grazie alla loro duttilità, riescono ad interpretare e ad alternare situazioni esilaranti a momenti di grande emozione. Uno spettacolo che ricorda Anna Magnani, Gabriella Ferri, Ettore Petrolini e Alberto Sordi. Riesce, allo stesso tempo, a portare gli spettatori a ripercorrere con un salto all’indietro nel tempo. Un viaggio nella storia dello spettacolo ai tempi dell’avanspettacolo con una Roma protagonista assoluta. Risate assicurate con Luciana e Sandro con gag, travestimenti, macchiette, personaggi buffi e momenti musicali all’insegna del varietà. Insomma, una girandola di comicità.

Teatro Charles De Foucauld–Via delle Palme, 6 – Bracciano

Biglietto unico: 10 euro

Per info e prenotazioni: Tel. 3387725474

