“Dobbiamo essere tifosi di una trattativa diplomatica di pace. In una fase iniziale non bisognava lasciare sola l’Ucraina, l’Europa ha dato un messaggio forte di vicinanza ad un popolo invaso; ma oggi non possiamo essere tifosi delle armi”. Così l’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, a margine della sessione planaria del Parlamento Ue a Bruxelles sulla fornitura di armi all’Ucraina.

