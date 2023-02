Tiscali Italia e Aitek avviano una collaborazione per offrire servizi di videosorveglianza in ottica smart city

Cagliari, 6 febbraio 2023 – Tiscali Italia S.p.A. ha siglato un importante accordo di collaborazione con Aitek S.p.A. Ossia una società impegnata in attività di ingegneria per la realizzazione, la produzione e l’integrazione di sistemi ICT in ambito Logistica & Trasporti, Sicurezza & Videosorveglianza, Telecomunicazioni & Multimedia, avente ad oggetto una piattaforma innovativa di video security denominata HighView.

Highview unisce le più avanzate tecniche nel campo dell’intelligenza artificiale alle opportunità offerte dallo sviluppo di servizi come 5G e IoT, tecnologie alla base del processo di transizione digitale in atto.

Una delle sfide del prossimo futuro riguarderà la realizzazione di soluzioni in grado di rendere i centri urbani sempre più smart. Ossia luoghi iper-connessi e dotati di sistemi tecnologici che migliorino la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. Per rispondere a questa esigenza, Tiscali, operatore italiano di Telecomunicazioni fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA – Fixed Wireless Access e FTTH – Fiber To The Home), mette a disposizione della pubblica amministrazione e degli enti locali la piattaforma sviluppata da Aitek, configurata appositamente per il controllo del territorio, a servizio e a protezione dei cittadini, dell’ambiente e di beni pubblici.

advertisement

L’utilizzo di metadati generati dalle telecamere combinato con le potenzialità offerte dal deep learning permette di realizzare sistemi altamente affidabili. Questi sono in grado di interpretare scene complesse per rilevare eventi potenzialmente pericolosi per la sicurezza. In questo modo è possibile monitorare costantemente ciò che accade. Attraverso la visualizzazione e l’elaborazione delle immagini in qualità HD provenienti da telecamere installate presso edifici pubblici, piazze, strade e parchi.

Deep learning è una tecnica di intelligenza artificiale che consente di sviluppare algoritmi che imparano direttamente dall’esperienza acquisita.

HighView

HighView integra la videosorveglianza con applicazioni intelligenti di video analisi per il rilevamento automatico e in tempo reale di situazioni anomale o eventi di potenziale pericolo. Come intrusioni, sovraffollamenti, presenza di oggetti, ma anche code e rallentamenti di veicoli, incidenti stradali e veicoli contromano. Si tratta di funzionalità avanzate che distinguono HighView dalle altre piattaforme di videosorveglianza oggi presenti sul mercato.

Da oggi Tiscali Italia e Aitek uniscono le loro competenze ed esperienze per rendere più sicure, vivibili e smart le nostre città.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui