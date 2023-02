Tennistavolo Norbello: Derby fruttuosi nel Guilcer

Tennistavolo Norbello: la felicità in due Derby complicati

Profonda contentezza negli animi carnascialeschi a Norbello. Non era per niente facile trasporre linfa vitale dagli inossidabili prospetti provenienti dalla cagliaritana via Crespellani. Invece, sono affiorati tre punti su quattro disponibili che certificano momentaneamente la leadership giallo blu nella classifica riservata alle sole compagini sarde militanti nelle massime serie.

Colpisce che tra maschietti e femminucce, siano andati a segno tutti, in quella smania costruttiva di voler imprimere il proprio contributo ad ogni costo. Applausi per “l’esordiente” Ana Brzan del Norbello, che seppur con le sue conclamate condizioni fisiche non ottimali, dà l’anima per siglare un punto importantissimo nell’economia della gara; il suo successivo abbandono è la testimonianza di quanto la generosità faccia superare l’asticella delle forze a disposizione, senza rendersene pienamente conto.

“Si sono fatti degli importanti passi in avanti verso il raggiungimento dei nostri obiettivi – dice il presidente Simone Carrucciu – e di questo ringrazio atlete e giocatori per aver affrontato i due derby con la giusta carica emotiva che può fare la differenza in questi campionati pieni di trabocchetti e dove l’incertezza regna sovrana. Auguro a tutti spensierati balli in maschera e ridenti sfilate all’aperto prima di rimetterci sotto; la strada è ancora lunga”.

Il collettivo fa la forza

Entrambe le contendenti si esprimono con gli organici maggiormente competitivi e per gli appassionati è manna dal cielo. Al sudamericano di casa Gaston Alto il compito non facile di confondere le idee ad un Antonino Amato reduce da cinque successi personali consecutivi: ma l’operazione riesce al meglio. Gatte da pelare pure per Diogo Carvalho nell’addomesticare la condotta irrequieta dello spinoso russo Denis Ivonin; il portoghese è bravo a incamerare tre set, di cui solo l’ultimo un po’ più impegnativo dei precedenti.

Peccato per Marco Antonio Cappuccio che si è ben rapportato con l’antillano Moises Campos. In vantaggio per 2-1, il siciliano non ha più retto alle ficcanti offensive del cubano che ha accorciato le distanze. Il punto ospite infonde maggior fiducia al collettivo che perviene al momentaneo pareggio. Protagonista Ivonin che sorprende un Alto incapace di restare in gara dopo aver fatto sua ai vantaggi la seconda frazione.

L’orgoglio guilcerino salta fuori nelle ultime due contese. Cappuccio non dimentico della sconfitta patita al Palatennistavolo di Cagliari, contro il suo corregionale Amato, ha preparato la sfida studiando a fondo l’avversario. L’essersi applicato è servito, perché dopo le asperità iniziali e con smisurata pazienza, riesce splendidamente nell’intento.

La chicca conclusiva la riserva magico Diogo Carvalho che deve stare continuamente attento alle soluzioni tattiche di Campos. La bravura del padrone di casa, in questa circostanza, è tale da mandare in visibilio la tifoseria locale.

E a fine partita è proprio il campione lusitano a dire la sua: “È stata una grande vittoria contro una grande squadra come la Marcozzi. Credo che i play off scudetto ci vedranno protagonisti come terza forza del campionato, grazie ad una squadra completa che si sa esprimere al top con tutte le sue individualità. Si, ho vinto entrambe le partite, anche i miei compagni di squadra avrebbero potuto fare l’en plein, ma con la Marcozzi nulla è semplice. È però indubbio che siamo stati chiaramente migliori riuscendo a ottenere qual risultato pieno che non ci riuscì a casa loro”.

Un punto bellissimo con qualche rimpianto

Senza l’apporto né della 100% russa Yana Noskova, né della polacca Magdalena Sikorska, le norbellissime hanno rischiato di ripetere il rumoroso risultato dell’andata, schierando la solita formazione d’emergenza. A metterci una pezza è stata l’empatica veterana Ana Brzan che non solo si è resa disponibile, ma ha addirittura contribuito attivamente alla spartizione dei punti, riuscendo a sgominare la non facile concorrenza della baby Rossana Ferciug, ormai presenza fissa in questi importanti palcoscenici. Dispiace che la rientrante Alina Zaharia non abbia ingabbiato il risultato che stava maturando a suo favore nello scontro iniziale con la connazionale Tania Plaian.

Tre match point le sono stai annullati dalla forte avversaria che poi ha trovato verdi praterie per invertire la rotta. Dopo il commovente sacrificio di Bržan, anche Veronica Mosconi si merita la giusta dose di gloria per non aver dato nessuna chance alla forte nigeriana Offiong Edem. Zaharia realizza agevolmente il terzo punto consecutivo su Ferciug. La rimonta ospite si sostanzia con Plaian, stavolta molto più concreta rispetto all’andata nei confronti di Veronica che commette a sua volta qualche errore di troppo. Le energie spese precedentemente da Ana fanno affiorare le sue croniche patologie muscolari che non le permettono di gareggiare con Edem.

Domenico Colucci: “Complimenti ad Ana e Veronica”

Il tecnico Domenico Colucci è contento del risultato finale perché a queste condizioni un tre a tre col Quattro Mori è da tenere stretto. Il ritrovarsi in formazione d’emergenza è una situazione verificatasi spesso e ciò lo fa disperare anche se si precipita a sottolineare che non è colpa di nessuno. “La programmazione del girone di ritorno era stata costruita minuziosamente – aggiunge Colucci – però, essendo le nostre giocatrici impegnate anche in altri campionati, se anche in questi si verificano spostamenti e variazioni, come è capitato a Magdalena Sikorska, diventa tutto difficile da prevedere con largo anticipo”.

Fortunatamente si riesce sempre ad attingere dalle due formazioni di A2 femminile he stanno ben figurando: “Dovendo correre ai ripari – continua lo stratega lucano – ho subito fatto il nome di Ana Bržan perché mi sentivo che avrebbe potuto ottenere un punto nell’ipotetica sfida con Ferciug. Così è stato e la ringrazio per la disponibilità; le faccio pure i complimenti perché entrare così senza preavviso in un incontro importante, non è cosa da poco”.

Non nasconde di avere un po’ di amaro in bocca: “Se Alina non avesse sprecato i diversi match point accumulati nel quarto parziale, la partita si sarebbe conclusa 4-0 per noi, e sarebbe stato incredibile. Il punto è comunque importante e ci permette di mantenere i piani alti della classifica e conservare alto il morale”. Si congeda con un’ultima considerazione: “Vorrei sottolineare la prestazione di Veronica Mosconi che ottiene un risultato di alto prestigio nei confronti di Offiong; dopo l’inizio “così così” si sta ritrovando competitiva non solo con le italiane ma può riservare delle sorprese anche con le straniere forti”.

Avviato lo stato di crisi

Se si perde pure con la presenza di Maurizio Muzzu, significa che qualcosa non sta andando per il verso giusto. La seconda forza del campionato approfitta di questo marasma giallo blu per affossare il dito nella piaga. Eleonora Trudu e Roberto Bosu non producono e vani restano i successi del loro quotatissimo compagno di squadra marghinino. A tre giornate dal termine ci sono tre punti di vantaggio da gestire, ci sarebbe bisogno di un ritiro spirituale.

