“Chiederemo che le aziende che hanno crediti incagliati e hanno fatto sconti in fattura possano avere la possibilità di detrarre crediti da 4 a 10 anni e la riapertura della cessione dei crediti per un periodo temporale limitato per arrivare ad una eventuale cartolarizzazione”. Lo ha detto Cristian Camisa, presidente di Confapi, entrando a Palazzo Chigi per l’incontro con il governo sulla questione dei bonus edilizi.

