Domenica 5 febbraio il festival Suonidivini ha fatto tappa nel magico scenario delle tenute vitivinicole Ferruccio Deiana: l’appuntamento tenutosi a Settimo San Pietro (CA) è stato un successo

“Fin dalle prime ore del mattino un folto pubblico ha animato i giardini, i vigneti e i locali interni dell’azienda vitivinicola Ferruccio Deiana. Suonidivini è stato un successo. Siamo felicissimi del risultato. Tantissimi gli appassionati che per tutta la giornata sono andati alla scoperta di alcuni dei segreti e dei prodotti più preziosi del territorio del Parteolla.

L’evento è di fondamentale importanza per la promozione del nostro territorio. Simili manifestazioni ci aiutano a comunicare meglio – e di più – le nostre peculiarità. Ci consentono inoltre di mettere in vetrina, sotto la luce migliore, i nostri prodotti di punta” ha spiegato Gian Luigi Puddu, Sindaco di Settimo San Pietro.

Particolarmente apprezzate le visite alle cantine e ai vigneti. Nondimeno le degustazioni e l’ “angolo del gusto“, un percorso enogastronomico a cura degli chef Andrea Pani e Alberto Sanna.

Il prossimo evento è in programma nel Sud Sardegna, segnatamente presso il comune di Soleminis. Appuntamento domenica 19 febbraio.

L’evento è promosso dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano (Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis), con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato alla P.I. BB. CC. e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.



