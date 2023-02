Strada Li Punti – Predda Niedda pericolosa, passa in finanziaria un emendamento di Piu (Ev) per metterla in sicurezza.

“Intervento urgente, ma è necessario sbloccare lo stallo del Consorzio industriale commissariato da un decennio”

“Il tratto di strada che collega il quartiere Li Punti a Sassari con la zona industriale Predda Niedda potrà finalmente essere sistemato grazie ad un finanziamento della Regione Sardegna”. Lo annuncia Antonio Piu, consigliere regionale di Europa verde che ha firmato l’emendamento passato nell’ultima manovra finanziaria.

Con un intervento sui fondi regionali è stata autorizzata la spesa di 100 mila euro a favore del Consorzio Z.i.r. Predda Niedda, per un intervento urgente di manutenzione straordinaria della strada consortile 1bis.

I lavori interesseranno il ripristino del manto stradale, l’illuminazione e la segnaletica orizzontale con un attraversamento pedonale luminoso.

Le dichiarazioni di Antonio Piu

“È un tratto di strada trafficato che collega il popoloso quartiere Li Punti all’area che porta ad una zona commerciale molto frequentata che da troppo tempo versa in condizioni che mettono a rischio la viabilità e la stessa incolumità delle persone. Su quella via c’è un campo sportivo frequentato da bambini e genitori che attualmente devono attraversare senza apposita segnaletica. Mi sono interessato al problema fin da quando, nella scorsa legislatura, guidavo l’assessorato alle Politiche per le infrastrutture della mobilità urbana del comune di Sassari. Tuttavia, su quel tratto di viabilità il comune non può intervenire direttamente in quanto di proprietà del Consorzio Industriale”.

“Si tratta di un intervento che finalmente risponde alle tante segnalazioni che abbiamo ricevuto dai cittadini, con la richiesta specifica dell’attraversamento luminoso per fare transitare in sicurezza i bambini che frequentano il campo sportivo, ma questo finanziamento è solo un pezzo del puzzle sulla questione Predda Niedda. Le strade, i marciapiedi, l’illuminazione non possono essere lasciati nello stato in cui sono attualmente, gli imprenditori che investono a Predda Niedda sono lasciati soli. Regione e Comune di Sassari devono prendere atto della situazione. E’ impensabile che il Consorzio Industriale sia commissariato da oltre 10 anni e che non si sia ancora trovata una soluzione”.

