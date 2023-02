Storia e cultura Rom, incontri organizzati da Asce nelle scuole. Il primo domani a Su Planu

Cagliari, 27 febbraio 2023 – Incontro domani, martedì 28 febbraio, nella scuola Secondaria di Selargius (Su Planu) per parlare di storia e cultura Romanes. Lo ha promosso l’Asce, l’associazione sarda contro l’emarginazione, insieme alla Direzione scolastica. I ragazzi delle classi primarie e secondarie incontreranno Luca Bravi. Professore all’Università di Firenze, docente di Storia dei processi comunicativi e formativi, esperto nazionale della storia di Rom e Sinti.

“Quella con la Scuola di Su Planu vuole essere solo la prima di tante iniziative che vorremmo fare nelle scuole, nelle Università e in altri spazi pubblici, per parlare di storia e cultura della comunità romanès – spiega Stefano Colaneri, responsabile del Gruppo Rom dell’Asce. “Se è vero che un fenomeno come l’ antiziganismo raggiunge in Italia percentuali dell’ 80%, noi pensiamo che sia assolutamente necessaria una giusta informazione e formazione proprio a partire dalle scuole e dai ragazzi”.

Dalle 9.00 alle 10.00 saranno coinvolte le classi I^A, I^B, I^D e I^E della scuola secondaria di primo grado. Mentre dalle 10.45 alle 11.45 la classe I^C della scuola secondaria e le classi V^B e V^E della scuola primaria.

