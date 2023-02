Stage di perfezionamento vocale con il Maestro Fabio Lazzara

Stage di perfezionamento vocale con il Maestro Fabio Lazzara – Al Palazzo Baronale una masterclass di due giorni. Durante i lavori interverrà Peppe Vessicchio.

Si terrà il 26-27 febbraio aperta a cantanti, artisti, performer professionisti, talenti emergenti, maestri di coro e uditori. Stage di perfezionamento, e quindi:

L’Amministrazione comunale-Assessorati alla Cultura e al Turismo organizza uno Stage di Perfezionamento Vocale con il Maestro Fabio Lazzara.

Il 26 e il 27 febbraio, nella Sala conferenze del Palazzo Baronale.

Per altre informazioni: https://www.campusmusicaespettacolo.it/fabio-lazzara/

Il Maestro Lazzara terrà una masterclass (posti limitati), aperta a cantanti, artisti, doppiatori, performer professionisti, talenti emergent ect.

Un’importante occasione formativa sulla salute della voce e sul suo potenziamento alla quale prenderà parte con un intervento in video conferenza Peppe Vessicchio.

Il Maestro Fabio Lazzara è tra i massimi collaboratori del Maestro Peppe Vessicchio e vanta anche collaborazioni con numerose case discografiche in tutta Italia. E ancora:

“Il settore musicale e artistico è un volano non solo per la cultura ma anche per l’economia di un territorio.

Aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Federico Basciu, coinvolgendo professionisti che forniscono un servizio insostituibile e fondamentale.

La città di Sorso vuole porsi come meta turistica e culturale promuovendo la musica e tutti i professionisti che ruotano attorno ad essa.”

L’iniziativa si inserisce tra le azioni strategiche riferite all’adesione al movimento di Città Sane volte alla valorizzazione del territorio.