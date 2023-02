“Il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune, però un passo alla volta, aspettiamo queste 2-3 settimane e vediamo il Milan cosa dirà”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala dopo aver appreso che sia i rossoneri che l’Inter stanno pensando ad un nuovo stadio, i nerazzurri fuori dalla città.

