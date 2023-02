Speed Movie: l’evento Cineteca di Bologna e Cuccumiau per nuovi patti tra cinefili

Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile.. Lars Von Trier è sopravvalutato? Quale compositore sceglieresti per la colonna sonora della tua vita?

Sono solo alcune delle domande rompighiaccio preparate dallo staff Cuccumiau per l’evento Speed Movie – All you need is a buddy. L’associazione culturale con radici sardo-emiliane ha lanciato un nuovo format cinefilo che incoraggia i partecipanti a trovare compagni di sala coi quali coltivare la passione per la settima arte.

Tre minuti soli per intercettare a turno i reciproci gusti, un modo giocoso di conoscersi che punta sull’interazione a tema filmico e sulla condivisione dell’esperienza cinematografica fuori dalle dinamiche spesso solitarie, talvolta distratte, dello streaming casalingo.

Piazzetta Pierpaolo Pasolini è la location messa a disposizione dalla Cineteca di Bologna e direttamente antistante al Cinema Lumière, per accompagnare le nuove comitive così formate nella scelta del film in programmazione. Una proiezione a prezzo ridotto e un omaggio street food offerto dagli stand gastronomici del Mercato Ritrovato, completano in convivialità l’occasione.

Abbiamo intervistato Anna Casula e Laura Ledda di Cuccumiau APS.

Questi cartoncini sono fantastici, quasi un gioco da tavolo, quale vi rappresenta di più?

Laura – Non è Halloween se non guardi…? Per me, The Nightmare Before Christmas: “Senza ribrezzo che vita è?”

Anna – Quella su Tarantino: sì o no? Il suo cinema ti fa innamorare o litigare ed è bello che possa nascerne un confronto. Il mio preferito è Kill Bill Vol.I, con cui l’ho scoperto da ragazzina.

Le vostre risposte non sono esattamente da cinefilo incallito in sfoggio di cultura, piuttosto siete andate sull’emotivo. Cuccumiau per sua impostazione tende ai film ’80 ’90 e 2000 coi quali i millennial si sono avvicinati al cinema – penso alla vostra iniziativa su Mamma ho perso l’aereo, col pubblico in vestaglia..

Laura – Noi semo i peggio damsiani, studiando cinema spesso acquisisci quella maschera che invece con Cuccumiau cerchiamo di rallegrare, cerchiamo il divertimento dello stare assieme.

Anna – Diamo spazio anche al cinema di qualità, ma proviamo a guardare a questo tipo di cult senza pregiudizi.

Com’è nata la collaborazione con la Cineteca? É un’apertura molto pop per i suoi canoni.

Laura – Giacomo Gambini, il nostro socio, lavora al Forno Calzolari anche in trasferta agli stand del Mercato Ritrovato, così ha potuto interfacciarsi con la Cineteca che ha deciso di appoggiare questa follia.

Ci sarà un sequel?

Laura – Sarebbe bello sfruttare lo spazio per unire alla visione cinematografica un certo tipo di eventi. Il nostro obbiettivo era fermarsi a far due chiacchiere e poi andare al cinema in compagnia.

Altri progetti sul territorio?

Per il trentesimo anniversario di un film molto importante ci sarà una bella festa in collaborazione con una realtà interessantissima di Bologna.

Puntate anche a una vostra sede ufficiale?

Laura – Sarebbe bellissimo fare un cinema esperienziale con rassegne, un museo, un sogno! Vediamo ora gli sviluppi che potrà portare l’esserci associati con Arci, per eventi ancora più strutturati.

Dichiarazioni programmatiche?

Anna – Viva il Cinema e speriamo che questa piccola comunità di persone che parlano della Marvel come dell’Espressionismo Tedesco diventi sempre più un punto di riferimento.

A Cura di Tiziana Elena Fresi