Somma Vesuviana forma settore eventi

A Somma Vesuviana con C.RE.S.CO. la formazione nel campo dell’accoglienza, turismo, organizzazione eventi, alberghiero.

Rubina Allocca (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano): “E’ importante per quelle persone che sono uscite dal mondo del lavoro, per coloro i quali non hanno titoli di studio. Sono Corsi che formano nel campo dell’organizzazione di eventi attraverso anche la conoscenza di molteplici materie come le lingue straniere. I partecipanti percepiscono anche l’indennità oraria!”.

“Spesso le persone vengono abbandonate senza formazione professionale.

A Somma Vesuviana, attraverso le Politiche Sociali, abbiamo formato più di 100 persone e stiamo continuando a formarle affinché rientrino nel circuito del lavoro: settore turistico, settore dell’accoglienza, settore alberghiero.

Stiamo aiutando le persone con disabilità ma anche quelle senza disabilità, inclusi giovani e cinquantenni, persone che magari erano uscite dal circuito occupazionale, a rientrare attraverso la formazione professionale”.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, recatosi oggi presso le aule dell’Istituto Maria Montessori che stanno ospitando i corsi di Formazione Professionale, nell’ambito del progetto C.RE.S.CO.