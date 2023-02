Tre poeti spagnoli, tre generazioni a confronto, tre dei migliori interpreti della poesia contemporanea. Rafael Soler, José Ramón Ripoll e Jon Andíon saranno protagonisti di due incontri organizzati da La Casa della Poesia di Como. Il primo appuntamento è in programma il 16 marzo a Como (ore 18.00); il secondo il 17 marzo a Missaglia (LC) alle 21.00

I due incontri organizzati da La Casa della Poesia di Como sono antipasto del Festival Internazionale di Poesia “Europa in versi” in programma a maggio. Rafael Soler, José Ramón Ripoll e Jon Andíon trasmetteranno con le proprie poesie la bellezza dei paesaggi e dell’anima spagnola.

Nel corso degli eventi saranno inoltre presentati i libri di poesie dei tre autori tradotti a cura de La Casa della Poesia di Como e pubblicati da I Quaderni del Bardo edizioni.

Gli incontri

Il primo appuntamento con Soler, Ripoll e Andíon è in programma a Como. L’evento si svolgerà giovedì 16 marzo presso The Art Company sito in via Borgo Vico 163 (per l’occasione sarà allestita la mostra “Le spose di Darwin” dell’artista Carla Iacono). L’orario d’inizio è fissato alle 18.00.

Il giorno successivo – venerdì 17 marzo – si terrà il secondo incontro a Missaglia (LC), presso la magica cornice di Villa Sormani Marzorati Uva, a partire dalle 21.00.

In entrambi gli eventi Gianni Darconza, Andrea Tavernati e Laura Garavaglia dialogheranno con i tre poeti iberici.

Tre dei migliori interpreti della poesia contemporanea: brevi cenni biografici

Rafael Soler

Rafael Soler oltre che poeta è affermato – nonchè pluripremiato – scrittore di romanzi e racconti. Da maggio 2015 ricopre l’incarico di professore universitario e vicepresidente dell’Associazione degli scrittori spagnoli ACE.

Roberto Galaverni, giornalista culturale del Corriere della Sera, ha definito la sua ars poetica: “uno strumento per mettere a fuoco la vita, per provare a comprenderla, per metterla alla frusta o, viceversa, per celebrarla”.

José Ramón Ripoll

José Ramón Ripoll annovera nella propria bacheca prestigiosi riconoscimenti letterari quali il Premio di Poesia Re Juan Carlos I (1983), il XXIX Premio Internazionale di Poesia Loewe Foundation (2017) e il Premio Europa in Versi 2021.

La passione per l’ars poetica non si ferma alla produzione di pregevoli versi ma si estende all’insegnamento di tale arte tanto cara alla musa Calliope. Qualora non si avesse infatti un’idea chiara di cosa significhi “fare la poesia“, è lo stesso scrittore a dissipare la nebbia e a venirci in aiuto: “La parola non è nulla senza il suo suono. Il suono della parola è volontà poetica, volontà naturale. Il segno risuona nell’aria quando lo nominiamo e produce un’immagine sonora quando lo vediamo posato sulla scrittura”.

Jon Andíon

Jon Andíon è nato in un contesto familiare profondamente intriso di cultura. Figlio del famoso cantautore di origine basca Patxi Andíon, fin dall’infanzia ha coltivato l’amore per la musica, la letteratura e l‘arte figurativa.

Ha vissuto a Roma (dove ha studiato legge e ha lavorato nel mondo dell’arte per l’ufficio mecenatismo dei Musei Vaticani) e a Los Angeles (ivi ha conseguito un Master in Entertainment Law and Business presso la University of Southern California). Attualmente vive e lavora in una società di produzione audiovisiva a Madrid.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui