Sbarcato ad Adana, questa mattina all’alba, il contingente dei Vigili del Fuoco inviato in soccorso alla popolazione colpita dal terremoto di ieri, partito da Pisa con scalo a Pratica di Mare. La squadra è composta da 50 Vigili del Fuoco dei team Usar di Toscana e Lazio. Personale specializzato per la ricerca di dispersi sotto le macerie, che ha operato nelle analoghe emergenze in Italia e all’estero. Nel gruppo, 11 sanitari e 6 unità del Dipartimento della Protezione civile.

