E’ finito agli arresti domiciliari il titolare di un’azienda agricola indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel Nisseno. Le indagini hanno permesso di fare luce sullo sfruttamento di 21 lavoratori, di nazionalità italiana ed extracomunitaria. Le vittime erano persone che versavano in condizioni di grande difficoltà economica e che non avevano un’occupazione stabile. vbo/gtr