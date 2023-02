Servizio Civile: termini per le domande in scadenza venerdì 41 posti disponibili per i progetti Acli nel Sud Sardegna





Scadranno il prossimo 10 febbraio alle ore 14.00 i termini per la presentazione delle domande per il Servizio Civile Universale nelle Acli.

C’è tempo sino a venerdì 10 febbraio per presentare la domanda di partecipazione per uno dei sedici progetti presentati delle Acli provinciali di Cagliari per il Servizio Civile Universale 2022-23 in tutto il territorio di Cagliari e del Sud Sardegna. Salvo proroghe temporali. Le domande saranno accettate solo se presentate entro le ore 14 di venerdì. Si dovranno presentare attraverso il portale domandaonline.serviziocivile.it

Ciascun progetto, riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, ha la durata di 12 mesi. Prevede un orario di servizio di 25 ore settimanali e un assegno di 444,30 euro mensili. L’esperienza verrà avviata a seguito di un percorso di formazione. Inoltre è valutabile nei concorsi pubblici al pari del servizio presso la Pubblica Amministrazione e può essere riscattata a fini previdenziali.

I progetti

Di seguito sarà esposto l’elenco dei progetti suddivisi per area tematica:

advertisement

AMBIENTE

Parola alla sostenibilità – 1 posto disponibile a Gesico

Piantiamo radici – 1 posto disponibile a Gesico

Turismo 4all – 1 posto disponibile a Cagliari

ANIMATORI DI COMUNITA’

Animatori di rete – 1 posto disponibile a Cortoghiana, 2 a San Giovanni, 2 a Elmas

Rianimare le comunità – 1 posto disponibile a Gesico



ANIMAZIONE CULTURALE CON GLI ANZIANI

Di generazione in generazione – 1 posto disponibile a Cagliari, 1 a Decimomannu, 2 a Elmas, 1 a San Giovanni Suergiu



ASSISTENZA

Modelli integrati di sostenibilità e recupero – 1 posto disponibile a Cagliari, 1 a Decimomannu, 1 a Elmas

Restart – 1 posto disponibile a Cagliari, 1 a Elmas

DISPERSIONE SCOLASTICA

Il domani è già qui , 1 posto disponibile a Elmas



EDUCAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Educati alla legalità e alla cittadinanza attiva – 2 posti disponibili a Cagliari, 1 a Decimomannu, 2 a Elmas

Famiglie più forti – 2 posti disponibili a Cagliari, 1 a Decimomannu, 1 a Elmas, 1 a Gesico, 1 a San Giovanni Suergiu

Scegli per te: difendi il tuo futuro – 1 posto disponibile a Cagliari (Patronato)

Oggi Insieme – 1 posto disponibile a Cagliari

PERSONE VITTIME DI VIOLENZA

Genere di valore – 1 posto disponibile a Cagliari,

MIGRANTI

Il mondo della cura – 1 posto disponibile a Cagliari (Patronato)

La diversità come ricchezza – 2 posti disponibili a Cagliari, 1 a Cortoghiana, 1 a Decimomannu, 2 a Elmas,

Le schede dei singoli progetti sono disponibili sul portale aclicagliari.it e su acli.it