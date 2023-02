Un imponente quantitativo di tonno rosso è stato sequestrato dalla nave Gregoretti della Guardia Costiera, nel corso di un’ispezione ad un peschereccio della marineria siciliana, a 60 miglia a est di Catania. A bordo sono stati trovati 267 esemplari di tonno rosso, tutti al di sotto della taglia minima prevista dalle disposizioni vigenti nonché pescati illegalmente in assenza di una quota autorizzata. Elevate multe per migliaia di euro. Il pescato è stato devoluto in beneficenza. vbo/gtr