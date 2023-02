Sequestrati 2.6 milioni di beni ad autori truffa bonus Covid

Nuova maxi sanzione in relazione alla scoperta della maxi frode del 2021 da 440 milioni di euro sui bonus per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà per l’emergenza sanitaria da Covid-19. La Procura della Repubblica di Rimini autorizza nuovi sequestri per altri 2,6 milioni di euro. Questi, infatti, vanno ad aggiungersi al 97% dell’ammontare della frode già recuperato.

