“È un incubo e non so come uscirne, vorrei solo sparire per sempre”. Sono le parole con cui inizia “Senza Rete”, un docufilm della polizia di stato e di Rai documentari che racconta il cyber bullismo. Il docufilm è una iniziativa rivolta ai più giovani, promossa con la collaborazione del Ministero dell’istruzione per sensibilizzare i minorenni all’uso consapevole del web.

abr/gtr