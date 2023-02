Sempre più persone si affidano a piatti senza additivi. Il marchio frosta è in continua crescita in termini di vendite e fatturato in tutti i paesi in cui opera in europa.

Sempre più persone si affidano a piatti senza additivi

Sempre più persone si affidano a piatti senza additivi. Il marchio frosta è in continua crescita in termini di vendite e fatturato in tutti i paesi in cui opera in europa.

Anche nel 2022 il marchio FRoSTA evidenzia nuovamente una crescita importante e molto più rapida rispetto al mercato dei surgelati, crescita riscontrata in tutti i principali paesi in cui il Brand opera: in Germania +10,3% a valore, in Italia +9%, in Polonia, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca+20%, in Austria +34% (fonte: Nielsen, Totale Frozen Food YTD WK 52 2022). Ecco perchè sempre più persone si affidano a FRoSTA.

Dimostrazione che FRoSTA sta diventando sempre più una marca conosciuta ma soprattutto considerata e apprezzata dai consumatori.

Particolarmente positiva la domanda di prodotti FRoSTA nel segmento del pesce surgelato a livello di gruppo.

advertisement

Crescita che si consolida da diversi anni nonostante un mercato del pesce surgelato in declino nel 2022.

I bastoncini di pesce FRoSTA sono stati i preferiti dai consumatori e hanno aumentato le vendite del +26,2% a valore in Germania e del +26% in Italia.

In Italia FRoSTA ha riscontrato forti crescite anche in altri segmenti del pesce surgelato come il pesce ricettato +21%; i grigliati +20%; i gratinati +41%.

Nel panato + 29% e nel naturale +13% (Fonte IRI, AT ultimi 12 mesi a gennaio 2023)

In Germania FRoSTA si conferma leader nei piatti pronti surgelati con un trend in rapida ascesa.

Oltre a piatti classici come la fricassea di pollo, innovazioni a base vegetale come i piatti vegani sono stati in grado di suscitare la curiosità dei consumatori.

Anche in Italia ad esempio FRoSTA ha lanciato una variante di paella vegana con la ricetta alla Valenciana che è stata apprezzata dai consumatori.

Nel 2022, il fatturato consolidato di FRoSTA AG è aumentato del +9,8% rispetto all’anno precedente a 579 milioni di euro.

Ne è responsabile, oltre al Brand, anche il business del Out of Home che ha saputo riprendersi molto bene dopo i periodi di lockdown degli anni precedenti.

Al contrario, il Marchio del distributore e il business industriale hanno subito perdite significative.

Anche nel 2022 i cibi contemporanei e senza additivi stanno diventando sempre più popolari.

Sempre più persone sono alla ricerca di alimenti senza additivi e con elenchi di ingredienti comprensibili e chiare indicazioni di origine.

Outlook 2023: innovazioni senza additivi e attività a supporto.

Anche quest’anno FRoSTA continuerà ad ampliare la sua offerta di prodotti con innovazioni totalmente senza additivi.

È da questa consapevolezza che nasce quest’anno la nuova campagna pubblicitaria per l’Italia, on air dal 15 gennaio 2023.

Una comunicazione trasparente e autentica, in pieno stile FRoSTA, che parla da oggi ancora di più di gusto, di semplicità ma anche di condivisione.

La nuova campagna vuole raccontare sempre meglio al consumatore Italiano la filosofia unica di FRoSTA: in un buon prodotto non ci deve essere nulla da nascondere.

FRoSTA è semplicità e trasparenza, FRoSTA è “100% la Scelta Naturale”, Tutto qui.

Per il 2023, FRoSTA prevede che il livello dei costi e dei prezzi di vendita degli ultimi mesi continuerà in tutti i mercati nel corso dell’anno.

In questo contesto e con la crescita sostenibile del marchio FRoSTA il consiglio di amministrazione prevede uno sviluppo simile nel 2023 a quello dell’anno precedente.

A proposito di FRoSTA…

FRoSTA ha costantemente rinunciato ad additivi, aromi e ogni altro tipo di additivo in tutti i suoi prodotti dal 2003.

Inoltre dal 2015 FRoSTA è l’unico marchio alimentare a stampare i paesi di origine di tutti gli ingredienti direttamente sulla confezione.

Per saperne di più: https://www.frosta.it/