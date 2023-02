Scout AGESCI Quartu 3 gruppo cardioprotetto: inaugurato defibrillatore DAE.

Domenica 12 febbraio, la cerimonia alla presenza delle associazioni e dei soci del gruppo. I corsi BLSD sono stati realizzati da Accademia del Soccorso e Quartu Soccorso OdV

Il DAE è stato donato al gruppo scout da CAS.CO.DI – Cassa Assistenza Comandanti e Direttori di Macchina. Non solo, anche da USCLAC – Unione Sindacale Capitani Lungo Corso di Comando. Ancora, da UNCDiM (Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina) e SMACD – Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina.

advertisement

I soci adulti del gruppo hanno partecipato ai corsi BLSD realizzati con il supporto dell’Accademia del Soccorso e di Quartu Soccorso OdV.

«Siamo felici di poter dare alle nostre bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e alle loro famiglie un motivo per essere più sicuri» affermano i capi gruppo Stefano Cogoni e Roberta Piras. «Il defibrillatore accompagnerà le attività svolte con i nostri ragazzi sia nella sede, sia all’aria aperta. Garantiamo una prontezza di intervento in caso di arresti cardiaci. Il tutto, anche in aree della nostra regione non facilmente raggiungibili in breve tempo dai soccorsi del 118».

Con l’inaugurazione del DAE prosegue la collaborazione tra il gruppo scout, le associazioni, gli enti e le realtà del Terzo Settore attive sul territorio quartese. Al termine della cerimonia è stato offerto un piccolo rinfresco grazie alla Pasticceria Nuova D’Ari.

Il gruppo scout AGESCI Quartu 3 fa parte della comunità parrocchiale della Basilica di Sant’Elena Imperatrice. Si compone da oltre cento soci. Spaziano tra Castorini (bambine e bambine dai 5-7 anni), Branca LC (bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni); ancora, Branca EG (ragazze e ragazzi dai 12 ai 15 anni); Branca RS (ragazze e ragazzi dai 16 ai 21 anni); Comunità Capi (dai 21 anni).