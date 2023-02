A Sassari Faba e frisgiori per un “Carnevale con Gusto”

la favata e le frittelle lunghe saranno le protagoniste della serata accompagnata dalla musica sassarese in giro per i locali del centro storico, con le voci di Zeppara, Sassari Vecciu, Dino Nurra Band, Luciano Galleri Duo, Ammenti Passaddi.

Organizzato dall’Associazione Taribari con il contributo del Comune di Sassari, il Carnevale con Gusto si potrà vivere in 8 punti di degustazione:

per la favata sono pronti i fornelli di Bar Leone (via al Rosello, 48), Circolo la Lucciola (via Campane di San Donato, 10), Circolo Raggio d’oro (Corso Vittorio Emanuele, 175), Bar Copacabana (via Gazometro, 23);

per le frittelle Circolo la Botte (via La Cona, 6), Panificio Lievito Madre (via al Rosello, 50), Circolo Ristretto (via La Marmora, 50), Bar Ducale (via Santa Caterina, 29).

Acquistando un coupon da 5 euro si potranno degustare, in uno degli 8 punti di degustazione a scelta, un piatto di favata, una porzione di frittelle e un bicchiere di vino.

Info 079 278275