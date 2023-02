Sartiglia 2023 – Le regole su traffico, balconi, vetro e bevande alcoliche

In occasione della Sartiglia il Comune di Oristano ha emanato le ordinanze per la disciplina del traffico, per la vendita di bevande alcooliche e per gli stabili che si affacciano lungo il percorso della giostra.

Consumo alcolici e utilizzo di contenitori in vetro e plastica durante la Sartiglia

Il 19, 20 e 21 febbraio in capo a titolari e gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici, compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale, vige l’obbligo di osservare:

a) il divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro. Nonché il divieto di vendita di lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo; b) il divieto, in tutto il territorio comunale, dalle ore 23 di domenica 19 febbraio alle ore 7 di lunedì 20 febbraio 2023, dalle ore 23 di lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 6 di martedì 21 febbraio 2023 e dalle ore 23 di martedì 21 febbraio 2023 alle ore 7 di mercoledì 22 febbraio 2023, per: qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro; bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; c) l’obbligo di utilizzo di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile. Severamente vietata la plastica monouso durante le iniziative e manifestazioni coorganizzate o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali.

Vige inoltre il divieto di introdurre o comunque detenere bevande in contenitori di vetro e/o lattine. Ad eccezione delle bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche, all’interno delle aree della manifestazione. Il cui accesso è consentito solo tramite i varchi di controllo presenti sul perimetro della manifestazione. Nonché nell’area circostante il Palazzo di Giustizia, i Giardini pubblici di Viale Repubblica e i cosiddetti Palazzi SAIA.

advertisement

Strumenti da punta e taglio

Il 19, 20 e 21 febbraio in capo ai soggetti titolari di attività di vendita di strumenti da punta e da taglio (coltello artigianale sardo) vige l’obbligo:

a) di esporre gli stessi esclusivamente all’interno di apposite bacheche in vetro, chiuse e costantemente vigilate. E, che detti strumenti, siano esclusivamenteprodotti artigianali e del venditore; b) di osservare il divieto di vendita di: coltelli a serramanico, a scatto, a molla, di tipo balisong, pugnali di qualsiasi specie, baionette. E in generale di ogni altra lama la cui naturale destinazione sia l’offesa alla persona; c) di avere facoltà di vendita di coltelli a serramanico con lama pieghevole a mano nella cavità dell’impugnatura, privi di sistemi di bloccaggio della lama. A condizione che siano venduti/ceduti in apposite confezioni sigillate. I commercianti devono inoltre dare esplicita e formale avvertenza che l’apertura di tali confezioni e il conseguente porto del coltello negli ambienti della manifestazione integra il reato di cui all’articolo 4, Legge 110/1975; d) di adottare specifici accorgimenti tali da impedire a soggetti malintenzionati, di impossessarsi in maniera non consentita degli strumenti da punta e taglio eventualmente posti in vendita, (coltelli da cucina, cesoie, asce, eccetera); e) di adottare modalità di costante controllo di detti strumenti.

Balconi che affacciano sul percorso della Sartiglia

Il 19, 20 e 21 febbraio vige l’obbligo di verificare le condizioni strutturali e statiche dei balconi e dei terrazzi nonché dei cornicioni prospicienti il percorso e, comunque, di adottare ogni cautela o limitazione atta ad evitare pericoli. Obbligo valido per tutti i proprietari/detentori a qualsiasi titolo di abitazioni e locali di ogni genere che si affacciano sul percorso della Sartiglia

L’accesso a balconi e verande prospicienti il percorso per assistere alla manifestazione deve limitarsi a non più di una persona ogni 80 centimetri quadrati rispetto alla lunghezza del balcone o veranda. Fermo restando che dovrà essere impedito, in modo assoluto, l’accesso ai tetti e/o ai cornicioni.

Mercato di piazza Abis

L’attività del mercato è sospeso per la giornata di martedì, 21 febbraio 2023.

Attivazione del Centro operativo comunale di Protezione civile

Il 19, 20 e 21 febbraio 2023 viene attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione civile, con attivazione della funzione di supporto (volontariato) e delle restanti funzioni di supporto in caso di necessità.

Traffico e viabilità

Dalle ore 8 del 18 febbraio 2023 fino a cessate esigenze del 21 febbraio 2023, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata nella Via Tharros (tratto da Piazza Roma fino a Via Cagliari), su ambo i lati; Piazza Roma, intera estensione; Piazza Mariano, intera estensione; Vico Garibaldi, su ambo i lati; Via Garibaldi, tratto compreso da Via Serneste a Via Lamarmora;

Il 19 e 21 febbraio 2023 (Sartiglia) dalle ore 7 fino a cessate esigenze dei singoli giorni, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata nelle: Via Figoli, nel tratto compreso da intersezione con Via Ricovero sino a intersezione con Vico Brancaleone Doria, e nel tratto compreso da intersezione con Via Verdi fino a intersezione con Piazza Roma; Vico Tirso; Vico Verdi, compresa la struttura riservata ai parcheggi a pagamento; Vico Mazzini; Via Tirso (tratto compreso tra Piazza Roma e Via Sardegna); Vico Ricovero I° e II°; Via Carmine, intero tratto, ambo i lati; Vico Angioy, intero tratto, ambo i lati;

Dalle ore 7 fino a cessate esigenze dei singoli giorni l’istituzione del senso unico di marcia in Via Verdi, nel senso e tratto da Via Figoli fino a intersezione con Via Donizetti, e nel senso e tratto da Via Canepa a Via Donizetti;

Dalle ore 8 di domenica 19 febbraio 2023 a fine esigenze della domenica, e dalle ore 8 di martedì 21 febbraio 2023 a fine esigenze del martedì. Istituzione del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli in Via Cagliari, nel tratto compreso fra Via Gennargentu/Amsicora e Via Tharros. Istituzione dei divieti di circolazione e sosta vietata (ambo i lati) con rimozione forzata in Via XX Settembre, tratto compreso fra Via Diaz e Via Cagliari. L’istituzione del senso unico di marcia nella Via Ozieri, tratto (di circa km. 1+160) compreso fra strada Località Is Pastureddas e via Ghilarza, con direzione consentita verso passaggio a livello di via Ozieri/Ghilarza.

Dalle ore 14 fino a cessate esigenze della domenica 19 febbraio e di martedì 21 febbraio 2023, nella Via Mariano IV° da intersezione con Piazza Mariano IV sino al numero 48, ambo i lati. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, per consentire il posizionamento dei mezzi di soccorso;

Dalle ore 15 fino a cessate esigenze della domenica 19 febbraio e di martedì 21 febbraio 2023, l’istituzione del divieto di transito in via Brancaleone Doria e in via Bellini;

Il 19 febbraio 2023, in occasione della “Vestizione de Su Componidori del Gremio dei Contadini, nella Via Aristana, dalle ore 8 fino a cessate esigenze (fino alla fine della “svestizione”) istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, comprendendo anche i marciapiedi; nella Via Gialeto dalle ore 8 fino a cessate esigenze istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, nel tratto compreso fra il civico n. 31 e l’intersezione con la Via Sant’Ignazio;

Sospensione temporanea della circolazione stradale, in occasione della corteo a piedi de Su Componidori alla sede del Gremio dei Contadini per la vestizione, dalle ore 10:45 circa. Valido per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti nel seguente itinerario: Vico Nuoro – Via Nuoro – Via Iglesias – Via Arborea – Via Aristana fino alla sede del gremio;

Il 21 febbraio 2023, in occasione della “Vestizione de Su Componidori del Gremio dei Falegnami. Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione, dalle 8 fino a cessate esigenze nella Via Solferino, su ambo i lati, nel tratto compreso dall’intersezione con la Via Othoca fino all’intersezione con la Via Alagon. Nella Via Montenegro, lato numeri pari, intera estensione. E anche in Via Angioy, su ambo i lati, nel tratto compreso dall’intersezione con Via Montenegro e l’intersezione con Via Carmine. Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione su ambo i lati dalle 8 per consentire il transito del corteo verso il luogo della corsa alla stella. Valido per Via Othoca e Via Gialeto.

Sospensione temporanea della circolazione stradale, in occasione della corteo a piedi de Su Componidori del Gremio dei Falegnami per la vestizione, dalle ore 10:45. Sospensione valida per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti per l’itinerario che segue. Via Ichnusa – Via Othoca – Via Sassari – Via Amsicora – Piazza Sant’Efisio – Via Vittorio Veneto – Piazza Mariano IV – Via Solferino fino alla Casa Pruneddu;

Il 20 febbraio 2023, in occasione del corteo de Su Componidoreddu dalla vestizione verso il luogo della corsa alla stella. Istituzione del divieto di sosta con rimozione nella Via Crispi, dalle ore 7 fino a cessate esigenze. Istituzione del divieto di transito dalle ore 11:00 fino a cessate esigenze nella Via Crispi. Sospensione temporanea della circolazione stradale, in occasione della corteo a piedi de Su Componidoreddu per la vestizione, dalle ore 12:30 e per la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti.

Durante il periodo di sospensione temporanea è vietato il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti. Ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione di cui al punto 1 che precede.

L’itinerario è il seguente:

Via Ciusa – Via Grazia Deledda – Via Satta – Via Tirso – Piazza Roma (vestizione nei pressi della Torre di Mariano II).

Il 19, 20 e 21 febbraio 2023, dalle ore 18 alle 20:30: istituzione del divieto di transito nella Via Diaz, nel tratto compreso tra Via Rockefeller e Via D’Annunzio, con riserva delle superfici a capolinea del Servizio Trasporto Pubblico curato da A.R.S.T. Spa. Inoltre, c’è il divieto di transito nella Via Busachi. Dalle ore 14:00 del 18 febbraio 2023 mercoledì 22 febbraio 2023 istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella Piazza Aldo Moro. Rispettivamente nell’area di sosta ove insiste l’ingresso al pubblico e ove insiste l’area soste compresa fra il Palazzo di Giustizia e l’Istituto Mossa. Infine, vige l’istituzione di divieto di sosta con zona rimozione in via San Francesco.

Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui