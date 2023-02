Sartiglia, approvata la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi

Il Comando della Polizia locale del Comune di Oristano ha reso noto il calendario per l’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali per la prossima Sartiglia.

Per il ritiro dell’autorizzazione e l’assegnazione del posteggio, gli operatori commerciali dovranno presentarsi nei luoghi oggetto di occupazione, rispettando il calendario, muniti di un documento di identità, una marca da bollo da 16 euro (se non già assolta in modo virtuale) e ricevuta del pagamento del suolo pubblico.

La mancata presentazione nei luoghi e nelle date indicate nel calendario, comporterà la decadenza del diritto all’ottenimento dello spazio pubblico, con conseguente riassegnazione dei posteggi agli atri operatori presenti durante le operazioni.

Lunedì 13 febbraio 2023

Assegnatari Piazza Roma ore 09,00: Maxia Antonio, Mereu Monica, Puca Carlo, Fiori Manuela, Picciau Giovanni, Cancedda Lucio, Noli Daniela, Miscali Sara, Figus Antonello, Murranca Jose, Pinna Daniele;

Assegnatari Via Garibaldi ore 10,30: Orro Ester, Orro Davide, Dessì Manuela Beatrice, Ena Natalino, Pinna Noemi, Porcu Gianfranca, Di Bella Manuela, Carrus Maria Efisia, Rosa Francesca Anna, Manca Giovanni, Mancosu Alessia, Magnoni Maria Pia, Pons Chiara, Tiddia Marco, Urru Aurora, Casu Marina, Gessa Stefano, Sanna Angela;

Assegnatari Via Garibaldi II° tratto ore 11,30: Mancino Mauro, Camedda Sara, Islam Tajal, Cadoni Gianfranco, Mofiz Salim;

Assegnatari Via Serneste ore 12,00: Troncia Salvatore, Hanafi Hosni, Maxia Gesuino Fausto, Pala Maria Bonaria, Frau Giorgio, Fiore Sergio, Rassu Roberta, Piroddi Stefano;

Martedì 14 febbraio 2023

Assegnazioni piazza Corrias ore 09,00: Angioni Heros, Falsarone Francesco, Porcu Marcello, Angioni Tildo, Deidda Maria, Lai Francesca, Atzeni Petronilla, Scarabelli Alberto, Balia Sergio, Porcu Elia;

Assegnazioni piazza Martini ore 10,30: Montixi Antonio Settimio, Medda Maria Cristina, Pippia Stefano, Porcu Ivan, Andria Massimo, Jabbara Atif, Diana Giovanni, Carta Angelo, Marongiu Giuseppe;

Assegnazioni via Lamarmora ore 11,30: Costa Sonia, Bellè Nadia, Perez Felice, Gessa Luciano, Pisanu Valeria, Manca Alessio;

Assegnazioni via Tharros ore 15,00: Gaviano Artemio, Caddeu Ignazio, Pianu Rossano, Diana Monica, Carta Gianluca, Kolomiyets Valentyna, Sibiriu Maria Lucia, Di Salvo Stefano, Di Salvo Angelo, Pitzalis Giuseppe, Vacca Walter, Mura Simona, Cossa Marco, Piras Pier Luigi, Dentis Bruno, Doneddu Gianpiero, Boi Maurizio, Dentis Michele, Angius Giovanna, Leanza Giusi Rosalia, Vento Giuseppe, Piras Corrado, Sanna Marianna;

Mercoledì 15 febbraio 2023