“Sardegna Open 2023”: martedì 21 febbraio la presentazione del torneo internazionale di tennis

Presenti alla conferenza il Sindaco Paolo Truzzu, il Presidente della FITP, Angelo Binaghi, l’Assessore Regionale al Turismo, Gianni Chessa, Renato Salvatore Arba, Paolo Lorenzi e Nicola Pietrangeli.

Il Sindaco Paolo Truzzu prenderà parte, martedì 21 febbraio 2023 alle 10,30, nella Sala del Retablo del Palazzo Civico di via Roma, alla conferenza stampa di presentazione del “Sardegna Open 2023” Challenger 175. I dettagli del torneo, in programma al Tennis Club Cagliari dal 1 al 7 maggio 2023, verranno illustrati alla stampa dal Presidente della

Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. All’incontro con i cronisti parteciperanno anche l’Assessore al Turismo della Regione Sardegna, Gianni Chessa, il Presidente del Tennis Club Cagliari, Renato Salvatore Arba, il Direttore del torneo,

Paolo Lorenzi e l’ex tennista Nicola Pietrangeli.

Il Tc Cagliari e il grande tennis internazionale

In oltre mezzo secolo di attività il Tennis Club Cagliari ha accresciuto la sua popolarità. Questo anche grazie ai grandi eventi internazionali che ha ospitato sui suoi campi; a Monte Urpinu si sono giocate sei sfide dell’Italia in Coppa Davis oltre alla finale di Fed Cup 2013, vinta dalle azzurre contro la Russia. Nel 2021 ha ospitato un torneo Atp 250 vinto dall’azzurro Lorenzo Sonego. Fondato nel 1954, il club è inserito nello splendido parco di Monte Urpinu dal 1965. È dotato di 13 campi da tennis: dieci in terra battuta (di cui uno coperto), due in cemento e uno in erba sintetica. Presenti, inoltre, tre campi da padel, sport che ha contribuito a consolidare la popolarità del Tennis Club Cagliari, prima sede italiana di eventi internazionali di alto livello.

