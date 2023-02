Sardegna contemporanea

Sardegna contemporanea: al via il calendario di febbraio del teatro di Sardegna – Si parte con “In Fedeltà” di Roberto Rustioni da sabato 11 a mercoledì 15.

Un esperimento scenico giocoso che si interroga sull’amore ai nostri tempi; dal 23 al 26 febbraio va in scena lo spettacolo di Niccolò Fettarappa. Sardegna contemporanea.

E’ l’apocalisse vista con gli occhi della GenZ.

Prende il via il cartellone di Sardegna Contemporanea, la stagione del Teatro di Sardegna che presenta gli appuntamenƟ con il pubblico per il mese di febbraio.

Si parte con “In fedeltà” di Roberto RusƟoni, in scena da sabato 11 e domenica 12 (ore 19) e martedì 14 e mercoledì 15 febbraio (ore 21) a Sa ManifaƩura.

“In fedeltà” è un esperimento scenico giocoso in cui un performer/presentatore invita due persone single del pubblico.

Non si conoscono tra loro – a costruire sul palco un primo appuntamento: un meccanismo che richiede la partecipazione e l’aiuto di tuƫ gli speƩatori.

Con leggerezza – partendo dalla biografia di Darwin e dalle sue teorie scienƟfiche, per poi arrivare a parlare di siƟ d’incontro web.

L’autore, aƩraverso la conƟnua interazione del performer con la platea, si interroga sull’amore ai nostri tempi, tra APP di incontri e siƟ web per anime sole.

Non a caso, lo speƩacolo va in scena tra due ricorrenze importanƟ, San FausƟno (14/02) e San ValenƟno (15/02).

E’ per dare a tutti una possibilità giocosa di incontrare la proprio anima a gemella a teatro!

“Apocalisse Tascabile” del giovane regista, autore e aƩore Niccolò FeƩarappa, dal 23 al 26 Febbraio.

In un discount di periferia, Dio decide di apparire di fronte a un ragazzo per comunicargli, in mezzo a scatoleƩe di tonno e 3×2 per i soƩaceƟ.

La trascinante energia di Niccolò FeƩarappa, tardoadolescente in cerca di direzioni di vita ma tuƩavia capace di prendere le distanze da cerƟ rosari pubblicitari.

Porta il pubblico tra le angosce dei millennials, dal mito del successo irraggiungibile alle ieraƟche regole del libero mercato e della finanza globale.

E’ in un dialogo a traƫ surreale con un ritmo incalzante infarcito di parole traƩe da un manuale di markeƟng, specchio di una defunta condizione umana.

Il Teatro di Sardegna, aƫvo da 50 anni dal 2015 è riconosciuto dal Ministero della Cultura quale unico Teatro di Rilevante Interesse Culturale(TRIC) della Sardegna.

tel. +39.346.8843964– e-mail: segreteria@sardegnateatro.it

Prenota il tuo biglieƩo scrivendo a info@sardegnateatro.it o mandando un messaggio.

WhatsApp al +39 345 655 0782

– Intero 15€

– RidoƩo 10€

– RidoƩo STCard 5€

– STCard SpecialEdiƟon50 50€ (anche con ArtBonus, App18, Carta DocenƟ)

– STCard StudenƟ 25€