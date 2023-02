Sanremo, salta il video di Zelensky, ma sarà presente al Festival di Leopoli 

Sanremo, 7 febbraio 2023 – Volodomir Zelensky non invierà al Festival di Sanremo un messaggio video, ma un breve testo scritto che verrà letto dal presentatore Amadeus. Il direttore dell’Intrattenimento Stefano Coletta lo ha confermato durante la conferenza stampa. “L’ambasciatore ucraino il pomeriggio del 2 febbraio ci ha detto che avrebbe preferito inviare un testo da far leggere ad Amadeus invece che un video. Dal momento in cui tramite l’intervista con Bruno Vespa, Zelensky ha annunciato il suo interesse a parlare agli italiani al Festival è iniziato un colloquio quotidiano con l’ambasciatore”. Amadeus ha aggiunto: “Lo stesso presidente non aveva detto ‘sarò in presenza o in video’. Lo abbiamo pensato noi, poi attraverso l’ambasciatore abbiamo saputo che aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell’Ariston”.

Mentre l’altro Festival, quello della Canzone Cristiana, che si svolgerà dal 9 all’11 febbraio, in concomitanza con il Festival della Rai, come già annunciato dal Direttore artistico Fabrizio Venturi e riportato da alcune agenzie stampa, andrà in Ucraina, a Leopoli, il 6 maggio 2023, per organizzare la manifestazione musicale cristiana denominata Hope Cristian Music Festival Leopoli 2023.

“No comment, lo diremo nel corso della conferenza stampa che si terrà mercoledì 8 febbraio, alle ore 11, nell’Antico Ospedale della Carità di Sanremo, in Via Corradi” ha risposto Venturi alle domande di un giornalista di una radio locale sanremese.

Il Festival della Canzone Cristiana, come in molti dicono per le vie di Sanremo, “fa i fatti”, nonostante non abbia i mezzi finanziari della Rai, e organizza “in sordina” la missione musicale cristiana in Ucraina per la Pace, mentre il Festival di Amadeus, “fa flop” e si accontenta di un messaggio scritto del Presidente ucraino dopo che la stessa Rai, per fare audience, aveva annunciato, in pompa magna nei giorni scorsi, il collegamento video con Zelensky.